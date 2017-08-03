تعرف على جدول اجازات عيد الأضحى في الحكومة والقطاع الخاص

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يبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد على الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وفى تقرير لمعهد البحوث الفلكية في مصر تم الكشف عن موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، حيث من المقرر أن تكون بداية شهر ذي الحجة فلكيا يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرون من شهر أغسطس الجاري، وبذلك يكون موعد وقفة عرفات في يوم الخميس الموافق 31 من الشهر، لتأتي أول أيام العيد في الأول من شهر سبتمبر القادم والذي يوافق يوم الجمعة.

وبالنسبة لجدول إجازات العاملين في القطاع الحكومي والخاص خلال عيد الأضحى المبارك، فمن المقرر أن يأتي على النحو التالي:

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وقفة عرفات والتي من المقرر أن تكون يوم الخميس الموافق 31 أغسطس.

أول أيام عيد الأضحى، والذي من المقرر أن يأتي في يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر القادم.

ثاني أيام عيد الأضحى، والذي من المقرر أن يأتي في يوم السبت الموافق الثاني من سبتمبر القادم.

ثالث أيام عيد الأضحى، والذي من المقرر أن يأتي في يوم الأحد الموافق الثالث من سبتمبر القادم.

رابع أيام عيد الأضحى، والذي من المقرر أن يأتي في يوم الاثنين الموافق الرابع من سبتمبر القادم.

على أن تكون إجازة عيد الأضحى بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص يوم عرفة أول وثاني أيام العيد ، أي ثلاثة أيام فقط.

على الجانب الآخر، سجلت أسعار أضاحي عيد الأضحى المبارك ارتفاعا كبيرا في السوق المصرية مقارنة بالعام الميلادي الماضي، حيث وصل سعر كيلو الخروف الحي إلى 34 جنيه مصري، فيما وصل السعر الخاص بكيلو العجول الحية مائة جنيه مصري، أما بالنسبة للخروف الكامل فيتراوح السعر الخاص به من 4000 جنيه إلى 7000 جنيه مصري، فيما يتراوح السعر الخاص بالعجول من 14000 جنيه إلى 31000 جنيه مصري.

وبالنسبة لموعد عيد الأضحى في كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات فيأتي في الموعد ذاته والمقرر يوم 1 سبتمبر القادم، على أن تأتى صلاة العيد في السعودية على النحو التالي: