أخبار الطقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد في البيان الرسيم الصادر مؤخرًا من هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس المتوقعة على مدار اليوم الخميس إنه يتوقع أن يسود على محافظات جمهورية مصر العربية اليوم الخميس طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب مناطق وقرى السواحل الشمالية على أن يكون الطقس حار على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ويستمر الطقس حتي يصل إلى جنوب الصعيد ويصبح شديد الحرارة وذلك في ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيف ليلا .

وقد جاء في بيان الأرصاد الجوية عن الرؤية الصباحية أنه يتوقع أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية وذلك في الساعات الأولي من الصباح الباكر وذلك على كلاً من شمال البلاد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد، وقد جاء في بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة وذلك على كلاً من السواحل الشمالية وعن حركة الرياح يتوقع أن يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح على كلاً من خليج السويس وجنوب سيناء بالإضافة إلى مناطق البحر الأحمر مما يؤدى علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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وعن أخبار الطقس اليوم المتوقعة بالنسبة لحالة البحر المتوسط ورد أنها سوف تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال ساعات اليوم مابين متر ونصف إلى مترين، وأما فيما يخص التوقعات حول حالة البحر الأحمر فقد ورد أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما جاء أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح السطحية المتوقعة على كلا البحرين كما ورد في البيان فهي شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر فكان بيانها كالتالي:

القاهرة 25 37

الإسكندرية 23 31

مطروح 22 30

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

السويس 25 38

طابا 24 38

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 38

سيوة 26 37

مرسى علم 30 38

الغردقة 30 40

العريش 23 33

نخل 19 37

رأس سدر 26 38

رفح 22 32

كاترين 23 36

الطور 27 37

شرم الشيخ 29 39

أسيوط 26 40

أسوان 32 45

المنيا 25 39

الفيوم 25 39

أبوسمبل 30 44

وسط الدلتا 25 37

قنا 28 43

سوهاج 28 40

الأقصر 28 44

نويبع 29 38

شلاتين 30 44

حلايب 32 39

الوادى الجديد 25 44

السلوم 21 30.