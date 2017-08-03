وزير الإسكان: الحكومة لن تطرد أحدا من جزيرة الوراق نريد تطوير الجزيرة فقط

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صرح وزير الإسكان الدكتور “مصطفي مدبولي” أن الدولة عزمت علي تطوير جزيرة الوراق بصورة حضارية حتى لا يتم حدوث أي توسع للعشوائيات علي جزيرة الوراق، وأكد أن الدولة والحكومة تحفظ حقوق المواطنين علي الجزيرة، وقد أضاف وزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي أن ترك الجزيرة بشكل عشوائي فإن عدد السكان سوف يصل إلى مليون شخص، مما يؤدي إلى وجود الصرف الصحي في مياه النيل وهذا سوف يسبب كارثة، وأكد مدبولي أنه مستحيل أن يتم طرد أي بني آدم من مكانه لأن مشروع تطوير العشوائيات في مصر ينص علي تطوير المكان بالناس الموجودة في المكان.

هذا وقد وضح مصطفي مدبولي وزير الإسكان أنه لا يمكن أن يتم القبول بـ كارثة مثل كارثة جزيرة الوراق، الجزيرة التي سوف تتحول في المستقبل إلى كارثة حقيقية لن تتمكن الحكومة أو الدولة من معالجتها، وقد طورت الدولة العديد من العشوائيات في أطراف محافظة القاهرة وفي الكثير من المدن، وتم بناء بيوت حضارية لأصحاب المساكن في العشوائيات وفي قلب القاهرة لا تطرد الحكومة أحد ولكن تكور المكان وتعرض عليهم ذلك بالرضا.

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وأشار وزير الإسكان أن الأخبار التي ترددت في الفترة الأخيرة عن وجود مستثمر يريد وضع يده علي الجزيرة، ولكن لا يستطيع فعل ذلك بسبب سكان الجزيرة، ولكن يجب أن تقوم الدولة بإمكانياتها بتولي وتحمل المشروع بغض النظر عن وجود اعتبارات أخرى مثل سكان المناطق العشوائية، وأكد وزير الإسكان أنه يوجد ثوابت بالدولة إننا مش بنطرد حد منطقة بتطورها ومش هنطرد أي حد من الجزيرة وكل همنا اننا نطور ونبني العشوائيات.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان لفت نظر الناس إلى أن وزارة الإسكان لديها خطط عديدة لتطوير جزيرة الوراق، وهذه تعتبر فرصة حقيقية، لكي يتم خلق وجه حضاري حقيقي لمحافظة القاهرة وأوضح أن جزيرة الزمالك كانت عبارة عن عشش قبيل أن يتم تطويرها وتحويلها إلى مكان يفتخر به، ونوه مدبولي علي اعتزام الحكومة المصري إلى تطوير كل الجزر النيلية بجميع المحافظات والمدن وليس جزيرة الوراق، وأكد أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بخلق عشوائيات جديدة بهذا الشكل بالأخص في قلب النيل الذي سوف يؤثر علي سكان مصر بسبب الصرف ومواسير الصرف الموجهة إلى نهر النيل.