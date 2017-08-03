الداخلية: قرارات إزالة التعديات في أربعة فقط من المحافظات قد تجاوزت ال 261 حالة

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قامت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية وكذلك مجموعة من الأجهزة المعنية بتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات التي قام بها المواطنين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من منافع مجري نهر النيل و منافع الري، وتم هذا في جميع المحافظات التابعة للدولة.

و تم تنفيذ مجموعة من قرارات الإزالة التي أصدرتها الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في عدد من المحافظات منها “أسيوط والمنيا وسوهاج وكفر الشيخ”، وكان هذا عن طريق مجموعة من الحملات التي تم إرسالها لتنفيذ قرارات الإزالة.

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وقامت تلك الحملات بتنفيذ نحو 146 عملية إزالة تابعة لحالات التعدي على أملاك الدولة ومجري نهر النيل والأراضي الزراعية في مديرية الأمن التابعة للمِنيا، وتنفيذ نحو 75 قرار إزالة صادر لحالات تعدي على الأراضي الزراعية و نهر النيل في مديرية الأمن التابعة لكفر الشيخ.

وتم تنفيذ 20 قرار إزالة صادر في حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مديرية الأمن التابعة لسوهاج، وتم تنفيذ 20 قرار إزالة صادر في حالات تعدي على ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية في مديرية الأمن التابعة لأسيوط.

و في محاولة من الحكومة لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لحَالات التعديات التي قام بها المواطنون على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بجانب الحفاظ على مواصلة القيام بتلك الحملات.

جاءت تلك الحملات والإجراءات المختلفة بناء على التعليمات الصادرة من قبل وزير الداخلية، اللواء “مجدي عبد الغفار” والذي أصدر قرار بالإسراع في إجراءات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة من خلال البناء عليها.

هذا بجانب أنه دعا أيضا إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة بتكثيف الجهود وذلك للتصدي للتَشكيلات العصابية التي من الممكن أن تتعرض لها الحملات، والتي تهدف إلى الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق، حتى تتمكن الحملات من سرعة إتمام المهام الموكلة إليها وتحقيق مبدأ سيادة القانون على الجميع.

وقد شهدت الفترة الأخيرة قيام الكثير من المواطنين بالبناء على الأراضي الزراعية، الأمر الذي جعل الحكومة تتخذ مجموعة من القرارات الحازمة التي تقوم على إزالة تلك التعديات ومنع تكرارها من جديد من قبل المواطنين.