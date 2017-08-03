“علاء عبد الحليم” يتفقد أثار حريق مستشفى بني سويف الجامعي

Advertisements

تعرض المستشفى الجامعي في بني سويف حريق قام على أثرها القائم بأعمال جامعة بني سويف علاء عبد الحليم بزيارة تفقدية للعدد من وحدات والأقسام التابعة للمستشفى ليطمئن على سلامة المرضى، حيث زار وحدة السكتة الدماغية، ووحدة قسطرة القلب الجديدة “وهي قسم تحت الإنشاء”، كما زار ووحدة قسطرة القلب “التي حدث بها الحريق”، ووحدة الرعاية المركزة، ووحدة أمراض الكلى، وقسم رعاية الباطنة العامة.

وخلال زيارة علاء عبد الحليم وجه الشكر لكافة أفراد طاقم التمريض والحماية المدنية والعاملين حيث أنه سارعوا في إطفاء الحريق حينما نشب، مما عمل على عدم وقوع أي إصابات بشرية.

Advertisements

وأشار علاء عبد الحليم أن العمل في المستشفى الجامعي ببني سويف يسير بانتظام كما كان، مما يدل على أن حادث الحريق لم يؤثر في انتظام العمل وسيره حيث تعمل المستشفى على استقبالات الحالات المرضية كالمعتاد، ولم تسجل أي إصابات بشرية في المستشفى بسبب الحريق.

وكما طلب علاء عبد الحليم من الإدارة الهندسية في مستشفى بني سويف الجامعي لعمل تقرير ودراسة شاملة وتقدم بصورة عاجلة عن الأحمال الكهربائية في المستشفى وتوزيعها على الأقسام الجديدة في المستشفى بعد المشروعات التوسعية الحالية، وكما اقترح على طلب العون من وحدة الاستشارات الهندسية في عمل هذه الدراسة حتى نتفادى أي مخاطر على المستشفى في المرحلة القادمة.

والجدير بالذكر أن حريق مستشفى بني سويف الجامعي وقع في يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو السابق حيث تمكن مجموعة من أفراد التمريض بالتعاون مع أفراد الأمن الإداري العاملين في المستشفى من إخماد الحريق الذي نشب في قسم قسطرة القلب وبالتحديد غرفة عمليات قسطرة القلب.

وتم إبلاغ مدير أمن المستشفى العميد أشرف عمران عن خبر الحريق الذي نشب في الطابق الرابع في غرفة عمليات قسم قسطرة القلب، الذي أخطر مدير إدارة الحماية المدنية العقيد وائل زكي، وتم إرسال سيارات الإطفاء، ويرجع سبب نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي حدث في غرفة عمليات قسم قسطرة القلب.

وشملت الزيارة التفقدية للدكتور علاء عبد الحليم تفقد بعض الأقسام الإدارية، وكلية الطب البشري، كما قام بزيارة المكتبة الرقمية، واستمع إلى بعض الشكاوى من الموظفين بسبب مستحقاتهم المالية وقام على أثر هذه الشكوى إلى التوجه لقسم الحسابات وطالبهم بسرعة حل مشاكل هؤلاء الموظفين على الفور.