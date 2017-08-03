“محافظ المنوفية” يقيل ثلاث من مسؤولي الوحدات المحلية القروية

Advertisements

أصدر محافظة المنوفية هشام عبد الباسط قرار ينص على فصل ثلاث رؤساء عاملين في الوحدات المحلية القروية بسبب تقصيرهم الشديد في تأدية عملهم والإشراف على أعمال من هم تحت قيادتهم، مما أدى إلى غلق العديد من المؤسسات الصحية والمحلية وتعطل العمل فيها، كما تم إحالة أطقم النوبتجيات إلى عدد من الوحدات الصحية المحلية المغلقة ليتم التحقيق فيها.

جاء قرار هشام عبد الباسط بسبب قيامه بزيارة مفاجئة رافقه فيها ثلاث فرق متابعة وتفتيش عاملة في محافظة المنوفية.

Advertisements

حيث قام محافظ المنوفية بزيارة عدد من الوحدات صحية ومحطات المياه، والمخابز في الدائرة المحلية لمدينة ومركز قويسنا، كما قام بزيارة الوحدات المحلية، حيث جاء الزيارة لمعاينة مدى انضباط الأجهزة الخدمية في محافظة المنوفية، لتفقد الحالة العامة لسير العمل في المحافظة، والتأكد من تطبيق كافة التعليمات التي كان قد أصدرها المحافظ بشأن انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحري اليقظة والحرص على سير العمل.

وشملت زيارة محافظ المنوفية الوحدات المحلية القروية التابعة لقرية عرب الرمل، قرية إبنهس، بقرية بجيرم، التي أسفرت عن تغيب النوبتجيات عن عملهم، واتخذ محافظ المنوفية على الفور قرار بفصل رؤساء الوحدات المحلية التابعة لهذه القرى إهمالهم وتقصيرهم في متابعة سير العمل والإشراف على من هم تحت قيادتهم.

كما قام المحافظ بزيارة الوحدة المحلية القروية في كل من طه شبرا، وأم خنان التي تبين فيها انتظام سير العمل، والمحافظة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

كما تضمن زيارة محافظ المنوفية زيارة الوحدات الصحية لمتابعة أيضا الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المحافظة، وانتظام سير العمل فيها، وبزيارة الوحدة الصحية التابعة لكفر وهب تبين فيها غياب الممرض والطبيب، ووجود النوبتجي فتم إحالة المتغيبين إلى الإدارة القانونية للتحقيق معهم، كما لاحظ المحافظ إغلاق الوحدات الصحية في كل من أم خنان، قويسنا البلد، و ابنهس، وطه شبرا.

وزار محافظ المنوفية أيضا الوحدة الصحية بعرب الرمل التي تبين فيها انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، كما قام بزيارة لمحطات مياه قرى كل من قويسنا البلد، و ابنهس، بجيرم، والعجيزة، وميت سراج، حيث تبين من زيارة هذه المحطات تواجد أطقم النوبتجيات وانتظام سير العمل في هذه المحطات.

كما أمر محافظ المنوفية بتحرير محضر لأحد المخابز الواقعة في قرية أم خنان بسبب نقص وزن الرغيف، وشدد على مراعاة معايير الجودة في رغيف الخبز الذي يحصل عليه المواطن المصري.