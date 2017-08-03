الآثار: تكلفة ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية تصل إلى 100 مليون جنيه

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قامت شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب باستلام المعبد اليَهوي في مصر لتجهيز الموقع والبدء في وضع المعدات اللازمة استعدادا للبدء في عمليات الترميم، وذلك بعد تكليفهم بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحت إشراف وزارة الآثار.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قام بها مدير عام مشروع القاهرة التاريخية “محمد عبد العزيز”، وأضاف أن تكلفة المشروع نحو 100 مليون جنيه قامت الحكومة المصرية بتمويلها لمدة تصل إلى 8 أشهر.

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و وفقا لقانون حماية الآثار، فإن وزارة الآثار المصرية لن تتوانى في حماية الآثار المصرية وعلى رأسها اليهودية، و ذلك لكونها جزء مهم من التراث المصري.

الجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص مبلغ مليار و270 مليون جنيه من قبل الحكومة المصرية لعدد 8 من أعمال الترميم ضمن مشروعات تابعة لوزارة الآثار، وكانت أعمال الترميم هي المعبد اليهودي وتطوير هضبة الأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية وقصر محمد على بشبرا وقصر البارون و المتحف اليوناني الروماني واستراحة الملك فاروق بمنطقة أهرامات الجيزة وقصر الكسان بأسيوط.

ووفقا لتصريحات رئيس قطاع المشروعات التابع لوزارة الآثار “وعد الله أبوالعلا” أن إعداد كافة الدراسات العلمية والهندسية الخاصة بمشروع الترميم قد سبقت تلك الإعدادات التي تتم حاليا، كما سيكون من بين أعمال الترميم أعمال الأرضيات و الترميم المعماري وإزالة البياض الداخلي والخارجي وفك الألواح الخشبية وأعمال الترميم الإنشائي و أعمال الشبابيك والأسقف الخشبية، والموقع العام.

و سيكون هناك أعمال الترميم الدقيق من حيث العناصر الرخامية والتكسيات والزخارف الجصية وأعمال ترميم الأخشاب والزجاج المعشق بالرصاص و مكافحة حريق وصرف المياه وأعمال الكهرباء.

يكمن موقع المعبد اليهودي في شارع النبي دانيال بالإسكندرية، وهو من أشهر المعابد اليهودية هناك، تم إنشاؤه في عام 1354، تعرض للكثير من أعمال القصف خلال الحملة الفرنسية التي جاءت على مصر وكان هذا عندما أصدر نابليون أمر بقصف المعبد ليقوم بإنشاء حاجز رماية للمِدفعية يقع ما بين البحر وحصن كوم الدكة، بعدها قامت أسرة محمد على باشا بإعادة بناء المعبد من جديد في عام 1850، كل هذا يجعل المعبد ذا قيمة تاريخية وحضارية فريدة جدا.