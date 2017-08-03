“بورسعيد” تحصل على النصيب الإكبر في الإسكان التعاوني والاجتماعي

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عقد محافظ بورسعيد عادل الغضبان اليوم الموافق الخميس مؤتمر صحفي، أعلن فيه أن محافظة بورسعيد نالت النصيب الأكبر من الإسكان التعاوني والاجتماعي إذا ما قورنت بباقي محافظات جمهورية مصر العربية.

وحضر المؤتمر الصحفي التي تم عقده اليوم في محافظة بورسعيد كل من النائب أحمد فرغلي، ورئيس هيئة التعاونيات اللواء حسام الدين مصطفى.

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أوضح اللواء عادل الغضبان أن رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي يعتبر محافظة بورسعيد قاطرة التنمية في البلاد مما أعطى المحافظة أولوية كبرى في ملف الإسكان التعاوني والاجتماعي.

وأضاف اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة التعاونيات أنه سيتم طرح كراسات إرشادية توضح مساحات الوحدات السكنية المختلفة التي حيث تبدأ المساحات من ثمانين متر إلى مائة وأربعين متر، ويتم السداد عن طريق أقساط مختلفة تصل إلى حتى ثلاثين سنة، وتبدأ من خمس سنوات، كما يتم إتاحة نظام السداد الفوري للوحدة السكنية.

كما أشار اللواء حسام الدين مصطفى عن عدم صحة ما يتم ترديده من أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي في الإنترنت عن أسعار الوحدات السكنية التعاونية والاجتماعية بالإضافة إلى الأخبار المتداولة عن مساحات الوحدات السكنية الجديدة التابعة لمشروع الإسكان التعاوني.

وفي سياق آخر وخلال الاجتماع أكد بعض الحضور على صحة الأنباء التي ترددت في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المساحات والأسعار.

وأشار اللواء حسام الدين مصطفى إلى أن ما تم نشره من معلومات كانت عبارة عن ورقة مقترحات كانت تحت الدراسة، التي كان الهدف منها مد فترة الأقساط للوحدات السكنية لتصل إلى ثلاثين سنة، كما تهدف إلى دعم زيادة سعر المتر ليصل إلى 500 جنيه مصري، بدلا من 800 جنيه مصري، كما أضاف أن طرق سداد القيمة المالية ستكون مناسبة لجميع الفئات المصرية.

وكما أبدى عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد وامين سر اقتصادية البرلمان النائب أحمد فرغلي، اعتراضه خلال الاجتماع بشأن تغيير شروط حجز الوحدات السكنية الاجتماعية والتعاونية.

كما أوضح النائب أحمد فرغلي ضرورة الالتزام بما نصت عليه وأقره كراسة الشروط بخصوص مساحة الوحدة السكنية والتي جاء في الكراسة أنها 80 متر، كما أكد على الالتزام بوقت التعاقد المذكور في كراسة الشروط أيضا.