أخبار مصر اليوم الخميس 3/8/2017: استعراض أهم ما ورد من أنباء بالصحف اليومية

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حلمي النمنم يصل إلى الأقصر لحضور حفل ختام مؤتمر الشباب

وصل إلى الأقصر الكتاب الكبير ووزير الثقافة حلمي النمنم ومعه رئيس الهيئة العامة للثقافة أشرف عامر، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور حاتم ربيع وذلك ليحضروا حفل ختام مؤتمر الشباب المقام تحت عنوان “دور الشباب في الإصلاح الثقافي” الذي سيعقد مساء الخميس الموافق الثالث من أغسطس الجاري حيث ستقام الفعاليات في ساحة أبو الحجاج الاقصري.

إبراهيم محلب يقوم بزيارة لبحيرة ناصر ليطمئن على زيادة الإنتاج السمكي

زار اليوم مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب بحيرة ناصر، وكان يرافقه خلال الزيارة كل من مشايخ الصيادين وجمعيات الصيد في بحيرة ناصر، جاء هذه الزيارة في إطار اطمئنان المهندس محلب على انتظام أعمال الصيد في البحيرة، ومتابعة نتائج ما تم اتخاذه من إجراءات وتنظيمات من أجل تنمية وزيادة الإنتاج والثروة السمكية في البحيرة، وكما كان في رفقة الوزير في الزيارة من المسؤولين كل من مستشاري رئيس الجمهورية اللواء أحمد جمال الدين, السفيرة فايزة أبو النجا، كما رافقهم أيضا محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي.

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حمدي الطباخ يؤكد أن 90% من محطات المياه المفلترة في محافظة القليوبية كذبة

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية الدكتور حمدي الطباخ أن بنسبة 90 في المئة من محطات المياه مفلترة وأنها منتشرة في كثير من قرى المحافظة أنها “أكذوبة تبيع الوهم للمواطنين المصريين في المحافظة”، وأوضح أن أغلب محطات المياه لا تراعي حتى المواصفات القياسية الواجب اتباعها، كما أنها تستخدم وسائل بدائية حيث أنها تبعد عن المراقبة الفعلية من قبل المحافظة؛ وأشار أن محطات المياه الحكومية تخضع لمراقبة حازمة وتفتيش دوري يتم فحص العينات فيها، وأكد أن ما حدث في منطقة سنهرة أكد أن محطات المياه المفلترة أكد عدم صلاحية مياه مثل هذه النوعية من المحطات.

القليوبية تبحث مع الوطنية لاستثمارات الأوقاف إنشاء 100 منفذ بيع منتجات الغذائية

اجتمع محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي مع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف اللواء عبد القادر سرحان اليوم بالإضافة إلى حضور ممثلين من شركة المحمودية للتنمية الزراعية حيث تعد هذه الشركة تابعة لمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ليتم مناقشة عرض مقدم من شركة المحمودية ليتم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك وبين محافظة القليوبية ليتم تنفيذ 100 منفذ لبيع المنتجات في المحافظة على أن يتم تنفيذ عشرة منافذ فقط كمرحلة أولى من المشروع.

“التضامن” تمنح تعويض 5 آلاف جنيه لضحايا عقار المنصورة

صرح أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية عن قيام الوزارة في الفترة القادمة بحصر أسماء قاطني العقار المنهار بالمنصورة الواقع في منطقة شارع الثانوية، ليتم صرف تعويض مالي قدره خمسة آلاف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، وألفين لحالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومائتين جنيه للإصابة الواحدة.