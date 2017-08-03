مباحث الجيزة تلقي القبض على طبيبة ومدير مستشفى خاص و ثلاث ممرضات في واقعة وفاة الراقصة “غزل”

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قامت الإدارة العامة التابعة لمباحث الجيزة بإلقاء القبض على طبيبة و عدد 3 ممرضات ومدير مستشفى خاص، وجاء هذا بتهمة الإهمال الطبي الذي قد تسبب في وفاة أحد الراقصات وتدعى “غزل” وكان هذا خلال قيامها بإجراء أحد العمليات التجميلية في هذا المستشفى الخاص في الهرم.

وخلال التصريحات التي أعلنها أحد المصادر الأمنية عن الواقعة، فقد أكد أن الواقعة بدأت بزواج الراقصة زواج عرفي أدى إلى حملها، ولكن نتيجة لوفاة الجنين في بطنها فقد كان من الضروري أن تجري عملية جراحية لإخراجِه، بدلا من التسبب في العديد من الأضرار التي قد تؤدي إلى تسممها وموتها على الفور.

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وتقدمت الراقصة إلى المستشفى الخاص لأخذ موعد لإجراء العملية والذي تم تحديده، كما وتقدمت الطبيبة لإجراء تلك الجراحة وفي نهايتها تعرضت المريضة إلى عدد من المضاعفات التي قد أدت إلى وفاتها على الفور، رجع الكثير أن تلك المضاعفات التي جاءت في نهاية الجراحة تسببت في وفاتها قد جاءت بسبب الإهمال الطبي مما دفع الأب وزوج الراقصة إلى التقدم بعمل محضر في أحد الأقسام واتهم المستشفى بالإهمال الطبي.

و نتيجة وفاة الراقصة في نهاية الجراحة، فقد تقدم زوج الراقصة ووالدها إلى قسم الشرطة في الهرم و اتهما المستشفى بالإهمال الطبي مما تسبب في وفاتها خلال إجراء العملية.

وعليه فقد تقدم رئيس مباحث الهرم، الرائد “محمد الصغير” بجانب محمد عتلم وهاني عجلان وهما معاونيه واتجها إلى المستشفى وقامت الحملة بإلقاء القبض على الطبيبة التي أجرت الجراحة ومدير المستشفى الخاص بالإضافة إلى عدد 3 من الممرضات ممن حَضرن الواقعة.

و قام أيضا بتحرير محضر به كافة التفاصيل التي تتعلق بالواقعة والأحداث التي نجحت التحريات في الوصول إليها، كما ومن المقرر وفقا للقانون أن تتولى النيابة التحقيقات خلال الساعات القليلة القادمة وذلك للوصول إلى المستجدات التي لم يصل إليها رجال الأمن بعد.

كما وسنتابع معكم خلال الفترة القادمة من خلال موقعنا كافة المستجدات التي تتعلق بتَحريات النيابة أو المستجدات التي نجحت عناصر الأمن في الوصول إليها خلال الفترة القادمة وتصريحات والد المتوفية ووالدها، تابعونا.