وزارة التضامن تمنح ضحايا عقار المنصورة المنهار مبلغ 5 آلاف جنيه كتعويض

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أعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي التابعة للدَقهلية “أماني النادري” عن قيام وزارة التضامن خلال الفترة الحالية بحصر أسماء المواطنين ممن كانوا يَقطنوا العقار الذي تعرض للانهيار في مدينة المنصورة تحديدا في منطقة شارع الثانوية، ويأتي هذا الإجراء من قبل وزارة التضامن لصرف تعويض مالي عن الضرر الذي لحق بهم.

وأضافت “أماني النَادري” خلال التصريحات التي قامت بها، أن قيمة التعويضات التي قررت الوزارة منحها للمتضررين قد وصلت إلى 5 آلاف جنيه عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات وفي حالة وفاة أحد أفراد الأسرة تعويض إضافي يقدر بنحو 5 آلاف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ ألفي جنيه في حالة وفاة أحد الأفراد، و في حالة الإصابات يتم منح مبلغ 200 جنيه للإصابة الواحدة، ويتم تعيين هذا وفقا للمدة التي تم تحديدها للمصاب للمكوث في المستشفى.

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الجدير بالذكر أن خبر انهيار العقار كان قد تلقاه مدير أمن الدقهلية “أيمن الملاح” وكان هذا يوم الخميس خلال الساعات الأولى من الصباح، وكان الإخطار مرسل من قبل شرطة النجدة بناء على البلاغ الذي قد وصل إليهم والذي أفاد وقتها بحدوث انهيار في منطقة شارع الثانوية لعَقار يتكون من عدد 5 طوابق، وشمل البلاغ أيضا وجود مجموعة من السكان بداخل العقار الذي قد تعرض للانهيار.

دفع هذا البلاغ مجموعة من قوات الإنقاذ البري إلى الاتجاه إلى مكان الحادث على الفور والتي قامت بانتشال المصابين وإخراجهم من بين البقايا وكذلك استطاعت بعدها إخراج الضحايا ممن فقدوا أرواحهم نتيجة إنهيار العقار وهم بداخله.

جاء هذا الإجراء من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتعويض المواطنين من سكان العقار عن الأضرار التي لحقت بهم، وشملت تلك الأضرار الأضرار المادية وكذلك الأرواح التي فقدت جراء هذا الانهيار، هذا في سبيل تقديم يد العون لهؤلاء المواطنين.

من المقرر أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي خلال الساعات القليلة القادمة باتخاذ المزيد من الإجراءات التي ستقوم خلالها بتسليم المبالغ المالية للمتضررين ومتابعة المصابين في المستشفيات وحالتهم الصحية ومواعيد خروجهم من المستشفيات وبناء عليه سيتم تحديد المبلغ المالي الذي ستقدمه الوزارة لهم.