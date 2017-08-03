اعتصام مفتوح لنقابة الصيادلة اعتراض علي بيع الأدوية بسعرين

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دخل أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة وأعضاء المجالس النقابية الفرعية في اعتصام مفتوح بداية من عصر اليوم الخميس داخل مقر النقابة في جاردن سيتي اعتراضاً علي استمرار القرار الوزارة الذي يحمل رقم 23 لعام 2017، القرار الذي يتضمن بيع الأدوية بسعرين مختلفين بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية ومعهد آخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لعام 2001، القرار الخاص بفتح وتنظيم الصيدليات بالإضافة إلى المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لعام 2017 القرار الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدل العدوى للصيادلة الحكوميين.

هذا وقد رفع معتصمين النقابة العامة للصيادلة في مقر اعتصامهم داخل مقر النقابة في جاردن سيتي العديد من اللافتات قاموا بالكتابة عليها”الدواء أمن قومي وليس سلعة”، وقاموا بكتابة الاكسبير يهدد صحة المريض والأمن القومي، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها لا للدخلاء ونطالب بعودة القرار رقم 200، والصيدلي للصيدلي، ونطالب بتطبيق بدل العدوى، وقد أكدت نقابة الصيادلة أنها لجأت للاعتصام بعد أن قامت بطرق كافة أبواب التفاوض مع مؤسسات الدولة ولكن دون جدوى ودون الوصول لأي حل، وشددت نقابة الصيادلة أن الاعتصام الخاص بها اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالب الصيادلة.

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الجدير بالذكر شهد اعتصام نقابة الصيادلة بمقر نقابة الصيادلة حضور مكثف من قبل أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بالإضافة إلى تأمين النقابة تأمين جيداً من قبل الأمن حيث تم أخذ الموافقة الأمنية علي تنظيم اعتصام داخل النقابة ورفض الاعتصام بوزارة الصحة بسبب وقوع الوزارة داخل الحرم الأمني لمجلس الشعب، هذا وقد شارك في الاعتصام الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد فاروق الأمين العام والدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق بنقابة الصيادلة،بالإضافة إلى حضور معظم أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، بحضور نقيب صيادلة القاهرة ونقيب صيادلة الغربية ، والبحيرة، والمنوفية، وقنا بالإضافة إلى نقيم صيادلة الشرقية، والقائم بإعمال نقيب السويس، إضافة إلى حضور أمين عام نقابة الجيزة، وأمين عام نقابة صيادلة دمياط، وأمين عام نقابة صيادلة بور سعيد، وأمين عام نقابة صيادلة المنيا، وأمين عام نقابة صيادلة الشرقية، وأعضاء من نقابة صيادلة الفيوم بالإضافة إلى أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأخرى.