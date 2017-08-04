أخبار الطقس اليوم الجمعة 4/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة بكافة محافظات مصر

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ورد في البيان الذى أصدرته هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس اليوم الجمعة على كافة محافظات جمهورية مصر العربية أنه يتوقع أن يسود على حالة الجو فى مصر طقس مائل للحرارة على اكلاً من السواحل الشمالية وأن يكون الطقس حار على كلاً من مناطق الوجه البحري ومحافظة القاهرة ويمتد حالة الطقس حتى محافظات شمال الصعيد حيث يكون الطقس عليها شديد الحرارة ويصل ايضًا إلى محافظات ومدن جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة تديريجًا ويصبح الطقس لطيف مع بداية دخول ساعات الليل.

كما ورد في بيان الأرصاد الجوية فيما يخص أخبار الطقس اليوم، أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية فى ساعات الصباح الباكر على كلاً من شمال البلاد حتى مناطق شمال الصعيد، كما توقع خبراء الأرصاد أن تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة والأخرى المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح على كلاً من محافظات جنوب سيناء، حيث يتوقع أن تكون حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة وذلك على كلاً من مناطق جنوب الصعيد، كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط حركة الرياح على كلاً من خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنها سوف تكون معتدلة كما يتوقعون أن ترتفع حركة الموج فيه علي مدار اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين، وع حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، وفيما يخص حالة البحر الأحمر فقد أشار الخبراء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة خلال اليوم كما ورد أنها سوف ترتفع حركة الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، وعن حركة الرياح جاء أنها تكون سطحية شمالية غربية.

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 23 31

دمياط 26 31

بلطيم 25 32

مطروح 22 31

بورسعيد 26 31

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

العريش 22 33

نخل 19 35

دمياط 26 31

بلطيم 25 32

مرسى علم 30 38

رفح 21 32

كاترين 21 34

طابا 24 37

الطور 27 35

سيوة 25 35

الغردقة 30 39

شرم الشيخ 30 38

رأس سدر 26 38

أبوسمبل 30 43

المنيا 24 37

الفيوم 25 37

وسط الدلتا 26 36

الوادى الجديد 25 42

سوهاج 28 40

الأقصر 28 43

قنا 28 41

شلاتين 30 41

أسيوط 26 38

أسوان 31 44

حلايب 32 38

نويبع 28 38

السلوم 21 31.