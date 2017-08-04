سامح شكرى: دول المقاطعة لم تستشعر أي جدية لدى قطر إزاء الوضع الراهن

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صرح ” سامح شكري” وزير الخارجية، بأن الدول الأربع المتزعمة لقرار المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لم تشعر بأى موقف جاد من الجانب القطري سعياً لحل الأزمة، وذلك بعد انتهاء اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الجزائري “عبد القادر مساهل”، الذي أكد خلال اللقاء على وجود بلاده فى موقف محايد وتأييدها للحلول المقدمة عبر جهود الوساطة الكويتية.

وكان قد التقى “شكري” و”مساهل” للنقاش أساسا حول الملف الليبي، وتطرق الحديث إلى الأزمة مع قطر، وقال إن بلاده تقف الى جانب الحلول التي تعرضها الوساطة الكويتية.

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وصرح “مساهل” فى تصريحات إعلامية له بأن الجزائر “لا تتدخل في شؤون الآخرين وبالتالي لا تقبل أن يتدخل أحد في شؤونها “.

وأضاف أن الجزائر ” تعتبر أكثر دولة بالمنطقة عانت من الإرهاب الذي سقط ضحيته أكثر من 200 ألف ولكن تم حله بالحوار” .

من جانبه قال “أحمد أبو زيد”، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية، إن الوزير الجزائري تابع باهتمام بالغ تقييم الوزير “شكرى” لتطورات أزمة قطر فى أعقاب الاجتماع الرباعي الأخير الذي تم عقد في المنامة، والذي تم التأكيد خلاله على ما “تستشعره الدول الأربعة من عدم جدية الجانب القطري في التعامل مع ما يشغل الدول الأربع، وأكد على التمسك بتنفيذ المطالب التى تم تقديمها لقطر”. بحسب ما جاء فى تصريحاته .

وأضاف المتحدث باسم الخارجية إن الوزير الجزائري “أكد على أن الجزائر تتابع بكل اهتمام مستجدات الأزمة القطرية” .

فى الوقت الذى أعرب “شكري” عن “أمال مصر لتنسيق المواقف مع الجزائر على صعيد الإطار العربي أو من خلال الأمم المتحدة للوقوف بكل قوة و حزم أمام الدول الراعية للإرهاب” بحسب تعبيره .