النقل العام تفاجئ المواطنين برفع سعر تذكرة الأتوبيس على الرغم من تصريحاته بعدم رفعها

Advertisements

فوجئ المواطنون صباح اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر أغسطس الجاري بزيادة سعر تذكرة أتوبيس النقل العام لتصل إلى 2.5 جنيه، وقد سادت حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بسبب هذا الارتفاع المفاجئ في السعر وبخاصة أنه لم يسبقه أية بيانات رسمية أو مناقشات بشأن إقرار هذا السعر الجديد تذكرة أتوبيس النقل العام والذي يعتبر المتنفس الوحيد للمواطنين حيث يعتمدون عليه في التنقل وبخاصة في إقليم القاهرة الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بسبب انخفاض سعر التذكرة الخاصة به مقارنة بأسعار مواصلات النقل الأخري.

وقد جاء ارتفاع سعر التذكرة اليوم الجمعة بعد حوالى شهر من ارتفاع أسعار وسائل المواصلات الخاصة والتي تزايدت على إثر زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية ومغالاة بعض السائقين على الرغم من أن التصريحات الرسمية شددت على أن الزيادات في تعريفة المواصلات الخاصة من نصف جنيه إلى جنيه فقط، ولكن البعض منهم اتجه إلى المغالاة أكثر من ذلك النسبة المقررة.

Advertisements

والجدير بالذكر، أن وزارة النقل لم تقوم بإصدار أي بيان رسمي عن هذا الارتفاع المفاجئ في سعر تذكرة أتوبيس النقل العام، الأمر الذي قابله موجة من الغضب الشديد التي سيطرت على المواطنين وخاصة أن الفترة الحالية تشهد موجة من الغلاء الكبيرة وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها والتي أصبحت اليوم المشكلة الأساسية التي يعانى منها المواطن البسيط، وفى المقابل هناك تعهدات من الحكومة بضبط الأسعار وتوفير حياة معيشية أفضل للمواطنين.

تجدر الإشارة، إلى أن رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، كان قد أعلن في وقت سابق عن عدم وجود نية لزيادة أسعار أتوبيسات الهيئة، أو حتى دراسة زيادتها في الوقت الحالي، حيث أكد أن سعر التذاكر سيبقى كما هو دون إقرار أية زيادة، ليسجل سعر تذكرة الأتوبيس الزرقاء جنيها، وفى المقابل يسجل سعر تذكرة الأتوبيس الحمراء جنيه واحد فقط، ولكن اليوم ومع زيادة هذه الأسعار بات المواطنين يشككون في صحة بعض المعلومات والتصريحات التي تخرج على ألسنة الكثير من المسؤولين في الدولة، نظرا لأنها تتعارض مع الواقع الملموس والذي يؤكد عكس ذلك تماما.