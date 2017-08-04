التموين تفرض غرامة 500 جنيه على أصحاب المخابز حال التوقف عن إنتاج الخبز دون سبب

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كشف أحد المصادر المسئولة بوزارة التموين منذ قليل، أنه وفقا للمنظومة الجديدة للخبز فإن العقد المبرم مع أصحاب المخابز يقتضى إلزامهم بدفع قيمة الدقيق مقدما لمدة لا تقل عن 3 أياما كتأمين وذلك اعتبارا من أول شهر أغسطس الحالي، ينص على أنه في حالة توقف المخبز عن إنتاج الخبز المدعم للمواطنين دون وجود ما يستدعى ذلك ودون عذر قهري أو إذن رسمي سوف يتم فرض غرامة مالية يومية تقدر بـ 500 جنيه مصري على صاحب هذا المخبز.

وفى حالة استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر ففي هذه الحالة سيتم إيقاف الماكينة الخاصة بالصرف لمدة شهر مع مراجعة المبيعات التي حققها هذا المخبز خلال فترة توقفه وتضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال شهرين.

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كما أشار المصدر خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر أغسطس الجاري، على أن الوزارة تتواصل حاليا مع أصحاب المخابز وتعمل على توفير حصص الدقيق المخصصة لإنتاج رغيف الخبز المدعم بما يعادل خمسة أرغفة لكل مواطن مصري من خلال الكروت الذكية التي يتم صرف الأرغفة بها، وفى حالة مخالفة المخبز تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بهدف إنتاج خبز جيد للمواطنين وفقا للسعر الرسمي والأوزان المقررة.

كان وزير التموين الدكتور على المصيلحى، قد أعلن في وقت مسبق عن خصم قيمة المستحقات المالية المتأخرة لأصحاب المخابز من القيمة الخاصة بالتأمين والمقرر سدادها ضمن منظومة الخبز الجديدة، وذلك بناء على ما خلص إليه الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء شعب المخابز بالمحافظات والذي كان بحضور رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب.

على الجانب الآخر، يستمر المواطنين في صرف السلع التموينية المقررة لشهر أغسطس الجاري بمنافذ التموين المختلفة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية بعدما قامت الوزارة بطرح العديد من السلع الجديدة والتي كان من أهمها الخضروات المجمدة والشاي والسمن و الحلاوة والعسل الطبيعي والعسل الأسود والألبان وغيرها من السلع الأخري الإضافية التي جاءت بهدف تنويع السلع ألتي يحصل عليها المواطن المصري بما يعمل على تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية له.