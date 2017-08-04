وقفة احتجاجية لموظفي دور التربية للمطالبة بالتثبيت وزيادة الرواتب

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يستعد أكثر من 200 موظف دور التربية بالجيزة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري للمطالبة بالتثبيت ورفع رواتبهم المتدنية، حيث أكدوا أن البعض منهم يعمل أكثر من خمسة عشر عاما دون أن يتم تثبيته أو حصوله على الحد الأدنى للمرتبات، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن المرتبات التي يحصلوا عليها تتراوح ما بين 700 جنيه إلى ألف جنيه شهريا، وهذه نسبة ضئيلة للغاية وسط الارتفاع الجنوني في الأسعار وموجة الغلاء التي تشهدها الدولة في الفترة الحالية والتي باتت عائقا أمام تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية الخاصة بهم.

كما أكدوا أن وجود بعض الزملاء المعينين والذين يحصلون على مرتبات كبيرة ضعف المرتبات التي يحصلون عليها فضلا عن حصولهم على حوافز بقيمة 380% من الراتب الأساسي لهم، وأضافوا أنهم قرروا تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بعد تجاهل المطالب الخاصة بهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

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وأضافوا، أن أغلبهم يعمل لمدة إثني عشر ساعة يوميا بما يعادل ستون ساعة في الأسبوع الواحد على الرغم من أن زملائهم المعينون بدور التربية يعملون لمدة 35 ساعة فقط بشكل أسبوعي، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة مساواتهم بزملائهم في وزارة التضامن الاجتماعي في والحوافز والإجازات التي يحصلون عليها والتي تصل إلى 21 يوما في السنة الواحدة بخلاف أيام العارضة والاعتيادية.

وقد أشار الموظفون إلى أن إدارة دور التربية تجبرهم على الحصول على خمسة عشر يوما فقط في السنة، وعند الغياب لأي سببا من الأسباب يتم إحالتهم للتحقيق وفى المقابل لا يتم احتساب هذا اليوم ضمن الإجازات الاعتيادية والعارضة، مؤكدين أن من يرأس دور التربية بالجيزة وكيل وزارة على المعاش والذي يتقاضى مرتبات كبيرة تتراوح ما بين ستة إلى تسعة آلاف جنيه شهريا.

وفى النهاية ناشد الموظفين كلا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ووزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة التدخل لإنقاذهم والاستجابة لمطالبهم بعدما أصبحت الحالة الاقتصادية الخاصة بهم يرثى لها وسط غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني في الأسعار والذي يعيقهم عن الوفاء بواجباتهم تجاه أسرهم.