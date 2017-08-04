تعرف على أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي الأكثر تميزا والمطروحة في 10 مدن جديدة

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تم طرح كراسات الشروط الخاصة بطرح 3930 قطعة أرض الأكثر تميزا بفروع بنك الإسكان والتعمير المختلفة يوم الأحد الماضي، وعن تفاصيل الأراضي المتاحة، فهي عبارة عن 649 قطعة أرض في مدينة السادس من أكتوبر والتي تتواجد في أربعة مناطق مميزة بالمدينة تأتي بمساحات مختلفة، الموقع الأول بمنطقة التوسعات الشرقية بالحي السادس بمساحات تتراوح من 535 متر مربع إلى 928 متر مربع بسعر 3810 جنيه للمتر الواحد، والموقع الثاني بمنطقة التوسعات الشرقية بالحي الثالث والتي تتراوح مساحات الأراضي فيها من 515 وحتى 600 متر مربع بنفس السعر.

وبالنسبة للقرى السياحية الثانية والثالثة بجوار نادى الصيد فيصل سعر المتر إلى 5140 جنيه، وتتراوح مساحات الأراضي هناك من 500 إلى 600 متر مربع، أما الموقع الأخير بمدينة السادس من أكتوبر يتواجد بالحي المتميز بجوار اتحاد الكرة، وتتراوح مساحات الأراضي هناك من 530 إلى 823 متر مربع بسعر 4380 جنيه للمتر الواحد.

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وبالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة ويتوافر بها 2051 قطعة أرض موزعة على ثمانية مواقع مختلفة، الموقع الأول يتواجد في منطقة جنوب طريق السويس بمساحات تتراوح من 338 إلى 600 م2 بسعر 5430 جنيه للمتر الواحد، أما الموقع الثاني يتواجد بشمال منطقة الألف فدان بمساحات تتراوح من 400 إلى 600 م2 والتي يصل سعرها إلى 5430 للمتر الواحد، وهذا السعر المحدد لخمسة مواقع أخرى بالمدينة، أما الموقع الأخير ويتواجد في الحي السادس بالقرب من محور محمد بن زايد بمساحات تتراوح من 570 إلى 1052 م2 ويصل سعره إلى 5430 جنيه.

وبالنسبة لمدينة الشيخ زايد ويتوافر بها 41 قطعة أرض موزعة على أربعة مواقع بالمدينة، الموقع الأول يتواجد في مركز خدمات الحى الخامس وتتراوح مساحات الأراضي هناك من 426 إلى 872 م2 بسعر 5670 جنيه، أما الموقع الثاني يتواجد بمركز خدمات الحي السابع بمساحات تتراوح من 592 إلى 660 م2، وأراضى في مركز خدمات الحى الثامن والتاسع بمساحات مختلفة، وجميعها يصل سعر المتر الواحد فيها إلى 4645 جنيه.

بالنسبة لمدينة دمياط الجديدة، ويتوافر بها خمسة قطع أراض بمساحات تصل إلى 852م2 ويصل سعر المتر 3855 جنيه، أما مدينة الشروق فبها 16 قطعة مقسمة على 5 مواقع، الموقع الاول في منطقة المجاورة التاسعة ومساحات الأراضي تتراوح من 830 إلى 870 م2 بسعر 3575 جنيه، كما توجد 3 مواقع في مناطق شمال غرب وجنوب غرب وجنوب شرق حي النادي بمساحات من 900 إلى 1255 م2 بسعر 3975، أما الموقع الأخير يتواجد بمنطقة الإسكان العائلي بالمدينة بمساحات تتراوح من 260 إلى 300 م2 بسعر 1980 جنيه.

وفى مدينة السادات يتواجد 657 قطعة أرض والتي تقع جميعها بالحي المتميز بالمجاورة الثانية وسجل سعر 1650 للمتر الواحد، وفى مدينة العبور والتي يتوافر بها 380 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 400 إلى 500 م2 فيصل السعر الخاص بها إلى 1630 جنيه وجميعها تقع في شمال المدينة.