إسرائيل تقيم حاجز تحت الأرض على الحدود التي تفصلها عن مصر

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تشهد الفترة الحالية استعداد من قبل إسرائيل لبناء حاجز تحت الأرض الأرض على الحدود مع مصر، ويصل طول الحاجز إلى نحو ثلاثة كيلو مترات، وقد جاء هذا في ظل عجز مصر على التخلص من العمليات التي تقوم بها داعش في منطقة سيناء خلال الفترة الحالية، هذا بجانب رغبة الجماعات الإرهابية في معاداة إسرائيل، فإن هذا الإجراء يعد أساسي لقيام اسرائيل بحماية المجتمعات التابعة لها في قطاع غزة.

و وفقا للتقارير الصادرة عن صحيفة يديعوت ارونوت اليوم، فقد أكدت أن الفترة التي من المتوقع أن يستغرقها بناء هذا الحاجز نحو العام ونصف، و أن تكلفة هذا المشروع من المتوقع أن تتجاوز ال 3.4 مليار شيكل ” الدولار يعادل 3.60 شيكل”.

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الجدير بالذكر أن الموافقة قد صدرت على بناء حاجز واحد فقط بطول كيلو متر واحد خلال المرحلة الأولى، الأمر الذي من المؤكد أنه سيقدم المزيد من الدعم لإسرائيل و سَيمكنها من رصد أي عملية بناء أنفاق في منطقة سيناء، و خلال المراحل التالية من عملية البناء من المقرر أن تستكمل إسرائيل عملية البناء حتى يصل طول الحاجز مسافة الثَلاثة كيلو مترات.

وخلال تصريحات رئيس مجلس أشكول الإقليمي “عمر جادي” فقد أكد أن تلك الإجراءات التي تتخذها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة والتي من بينها قرار بناء هذا الحاجز تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات اللازمة لتأمين سكان إسرائيل في المنطقة في ظل ما يحدث خلال الفترة الأخيرة في منطقة سيناء.

و أضاف خلال التصريحات أن هذا الحاجز المقرر بناؤه سيحمي الكثير من المجتمعات المجاورة من الخطر المحيط بها في ظل احتمالية قيام الجماعات الإرهابية بحفر الأنفاق التي ستمكنهم من التسلل إليها بكل سهولة ويسر.

وأضاف في نهاية التصريحات أن إسرائيل تؤكد القلق الذي يعتريها والذي يرتفع كل يوم عن الآخر من ناحية الحدود التي تفصلها عن مصر، وأن هذا هو ما يجعل تلك الخطوة ضرورية إلى حد كبير لتتمكن إسرائيل من خلال توفير الحماية والأمان لسكانها، وحتى لا تتأثر إسرائيل بالأعمال الإرهابية التي تتعرض لها مصر خلال الفترة الحالية.