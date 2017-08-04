الغردقة تشهد انطلاق مؤتمر الآفاق الجديدة فى العلوم الأساسية خلال دورته الثالثة

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تشهد محافظة الغردقة، مساء اليوم الجمعة، بأحد الفنادق انطلاق فعاليات مؤتمر الآفاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية خلال دورته الثالثة الذي تقوم بتنسيقه كلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط فى المدة المقررة من اليوم حتى بعد غد، يوم الأحد.

سوف يتم انطلاق فعاليات المؤتمر تحت رعاية شيخ الأزهر، الإمام الأكبر الدكتور “أحمد الطيب”، ورئيس جامعة الأزهر، الدكتور “إبراهيم الهدهد”، و نائب رئيس جامعة الأزهر، فرع أسيوط، الدكتور “أسامة محمد عبدالرءوف”، و رئيس المؤتمر عميد الكلية الدكتور”عبد الحليم مصطفى حسين” .

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من ناحية صرح مقرر عام المؤتمر الدكتور “أحمد حسنى نجار”، فى بيان خاص له”عن تنظيم كلية العلوم جامعة الأزهر “فرع أسيوط” لهذا المؤتمر خلال دورته الثالثة ما هو إلا استكمال رحلة النجاح العظيم الذي استمر خلال دورتيه الأولى والثانية، التي ظهرت ثمارها فى أقسام الكلية المختلفة من خلال التعاون المشترك بين الأقسام المتنوعة بالكلية والمعاهد العلمية والأقسام بمختلف الكليات من خارج كليات مصر وبداخلها.

أضاف الدكتور “أحمد حسنى نجار”، أن الاهتمامات الأولى للجنة المنظمة للمؤتمر هو خلق المناخ المناسب للباحثين لتجهيز إجراءات التعارف العلمي، الذي يساهم فى تهيئة أفكار وابداعات حديثة ونشر الأبحاث من خلال مجالات عالمية لها معامل تأثير عالية للمساهمة فى الصعود بالترتيب العالمي للجامعة

أفاد مقرر المؤتمر فى تقريره أنه قد لوحظ فى الفترة الأخيرة تقدم كلية العلوم جامعة الأزهر “فرع أسيوط”، حتى أصبحت تحتل مركز متقدم بين كليات العلوم فى الجامعات المصرية المختلفة، حيث تمكن العديد من أعضائها ومن أعضاء الهيئة المعاونة أن يحصلوا على مشاريع عملية وأبحاث، ومنح دراسية ما بعد الدكتوراه من جامعات على مستوى العالم.

بالإضافة إلى إنشاء مجلة علمية بكل من قسم علم الحيوان، والفيزياء وكل مجلة علمية تعمل بخطى ثابتة سعيا حتى تصبح واحدة ضمن المجلات المصنفة دولياً.

أشار مقرر المؤتمر إلى أن حرصا على تفعيل النشاط العلمى فى خدمة القضايا الرئيسية بالحكومة فإنه من خلال المؤتمر لهذه السنة سوف يقدم أستاذ بيولوجيا الأسماك والاستزراع السمكى بجامعة الأزهر “فرع أسيوط”، الدكتور “علاء جاد الكريم محمود عثمان”، آخر الأبحاث التي توصل إليها بخصوص “الأكوابونك فى مصر”،تقنية الاستزراع السمكى المستدام.