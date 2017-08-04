تصريحات إسرائيلية علي أداء الحكومة المصرية ومستوى الاحتياطى الأجنبى فى البنوك

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قامت أحد الصحف الإسرائيلية بالتعليق علي الاحتياطي الأجنبي في البنوك المصرية بالإضافة إلى التعليق علي مستوى أداء الحكومة المصرية، حيث ورد أن صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية والتي تعد أحد أهم وأوسع الصحف الإسرائيلية انتشارا فى تل أبيب قد قامت بنشر تقرير خاص مطول عن الاقتصاد المصري.

ورد في التقرير الإسرائيلي أنه يشيد بما وصل إليه الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى المصرى حيث أكد التقرير على أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قد وصل في الفترة الحالية إلى 36 مليار دولار أمريكي ليصبح بهذا قد ارتفع بعد انتكاسة قوية قد شهدها واقترب مما كان عليه من قبل وتحديدًا قبل ثورة 25 يناير .

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جدير بالذكر أن التقرير قد نشرته الصحيفة بعنوان “انتعاش مذهل للاقتصاد المصرى: ارتفاع قياسي للاحتياطى الأجنبى فى مصر”، وقد جاء فيه أن السبب الرئيسى فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى في هذه الفترة بالاقتصاد المصري قد جاء بسبب تحرير سعر الصرف وهو القرار الذي قد أعلن عنه محافظ البنك المركزي فى شهر نوفمبر الماضى ، كما أكدت الصحيفة على أن قرض صندوق النقد الدولي الذي قد وافق علي تسليم مصر مبلغ وصل إجمالي قيمته 12 مليار دولار أميركي يعد أحد أهم الأسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ايضًا.

من جهة أخرى، قد ورد في تصريحات الصحيفة إنه بخصوص المؤشرات العالمية قد توقعت أن يستمر الاحتياطى الأجنبى فى البنوك المصرية في الارتفاع وذلك فى عام حتى عام 2019، وعلى هذا قد قامت الصحيفة بعمل دراسة تخطيطية للاقتصاد المصرية وقامت بوضع رسم بياني يوضح فيه عملية التطور للاحتياطي الأجنبي في مصر سواء كان بالانخفاض أو الارتفاع حيث أوضحت في التقرير وتحديدًا عن طريق هذا البيان عملية تدرج الاحتياطى الأجنبى داخل البنك المركزي من عام 2015 سيصل ذروته 2019 .

وعن السبب وراء ارتفاع الاحتياطى النقدى في مصر قد أوضحت الصحيفة أنه قد جاء بسبب ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة داخل البلاد بعدة طرق مختلفة، بالإضافة إلى سعي الحكومة إلى ترشيد الاستيراد والذي يحتاج إلى العملة الصعبة، كما أكدت علي أن الاحتياطيات الأجنبية المصرية في الفترة الحالية يمكنها أن تغطي احتياجات مصر من الصادرات من الخارج لمدة ثمانية أشهر قادمة، وإن دل هذا علي شئ فإنه يدل علي مدي مصداقية النظام المصري الحالي ونجاحها فى تخطي الأزمة الاقتصادية، علي حسب ما ورد بالصحيفة الإسرائيلية.