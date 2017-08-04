استشهاد أحد أفراد الأمن وأخر مدنى فى عملية إرهابية بمحافظة الأقصر

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قتل اليوم أحد أفراد الشرطة وآخر مدنى فى حادث لأطلاق النار استهدف قوات الأمن بمحافظة الأقصر .

ونشرت وزارة الداخلية بيان قالت فيه: إن “قوات الأمن اشتبهت في أحد سيارات النقل والتى كان يستقلها شخصان في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

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وفى الوقت الذى بدأت فيه القوات تسعى لإيقاف السيارة، أطلق المهاجمان الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة.

ونتج عن الهجوم الإرهابى مقتل أمين شرطة من قوات أمن المرور وأحد المدنيين، بالإضافة الى إصابة ثلاثة آخرون كانوا يمرون بمكان الهجوم صدفة، ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

وتابع البيان أن قوات الأمن طاردت المجموعة الإرهابية، واستطاعت أن تتمكن من ضبط أحدهما والسيارة التى استخدمت فى الهجوم، وعثرت بحوزتهم على بندقيتين آليتين وثلاث خزائن للذخائر.

وأردف بيان الداخلية أنه جاري الآن تعقب الإرهابى الهارب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتشهد البلاد العديد من الهجمات الإرهابية والتى تتعرض لها قوات الأمن بشكل خاص في مصر خاصة في شبه جزيرة سيناء وذلك بعد أن عزل الجيش بالرئيس السابق “محمد مرسي”، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في عام 2013 بعد مظاهرات كبيرة و حاشدة اجتاحت البلاد، تعترض على حكم جماعة الإخوان .

وهو ما دفع قوات الأمن والجيش في للقيام بحملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، والتى تسعى للقضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء وتطهيرها بشكل كامل من الإرهاب .

وأستشهد المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات متعددة ومختلفة الأهداف والأماكن، أعلن مسلحون يتبعون لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”مسؤوليتهم عن كثير من هذه العمليات الإرهابية.

وزادت الهجمات في الأشهر الأخيرة لتستهدف الأقباط وكان من بينها عدة هجمات انتحارية استهدفت عدد من الكنائس.