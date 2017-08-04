عاجل.. حريق ضخم في مصنع بالعاشر من رمضان

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ورد منذ قليل أنه قد نشب حريق ضخم في أحد المصانع في مدينة العاشر من رمضان، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة إلى مديرية أمن محافظة الشرقية، منذ قليل من الإنتقال إلى مقر الواقعة والسيطرة على الحريق الذي قد نشب في أحد مصانع البلاستيك التى تتبع مدينة العاشر من رمضان، وقد وردت بعض التصريحات عن عدم وجود خسائر بشرية حتى الآن.

قد تلقي مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا رسمي صادر من خلال مدير البحث الجنائى التي تتبع مدينة العاشر من رمضان، حيث أفاد البلاغ أنه قد نشب حريق ضخم في أحد المصانع العالمية التي تعمل في مجال الصناعات التكميلية من أجل إنتاج البلاستيك، حيث يوجد المصنع محل الواقعة في المنطقة c1 بالمدينة.

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وعلي الفور قد انتقلت الأجهزة الشرطية إلى محل الواقعة بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية، كما تم الدفع بعدد 6 سيارات من قبل الحماية بشكل عاجل من أجل محاولة إطفاء ألسنة اللهب التي اندلعت بالمكان والسيطرة على الحريق واخماده قبل أن يزداد الأمر خطورة، وقد تبين من خلال بعض التصريحات أنه قد وقع نشوب الحريق في الصالة الخاصة بعملية الإنتاج التي تتبع المصنع وأنه من خلال انتقال قوات الحماية المدنية إلى مقر الحادث تم السيطرة على النيران كما تم إخمادها وتمكنت القوات بجسارة بعد عدة محاولات من منع الحريق الضخم من امتداده إلى المناطق المجاورة، كما تم الإعلان عن عدم وجود تصريحات بسقوط ضحايا بشرية حتى الآن.

ويتم حاليًا تحرير محضر رسمي بالواقعة حتى يتم إبلاغ النيابة العامة من أجل استكمال باقي التحقيقات بالإضافة إلى الوقوف علي ملابسات الحادث وحصر الخسائر المالية التي تسبب فيها الحريق الضخم وأسباب الحريق.