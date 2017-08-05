مصر ترد على اتهامات قطر لها فى مجلس الأمن

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قال “عمرو أبوالعطا” مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، موجهاً خطابه إلى رئيس مجلس الأمن، وقامت بنشره وزارة الخارجية، ردا على الاتهامات القطرية التي وجهتها لمصر فى مجلس الأمن، وطالب بأن يتم إصدار الخطاب كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

وكانت قطر قد تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى إلى مجلس الأمن وجهت فيها الاتهام لمصر باستغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة، وأضاف أن هذه الأغراض لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه وأن القاهرة مستمرة فى إرسال الاتهامات والمزاعم العارية تماماً من الصحة ضد قطر”.

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وقال “ابو العطا”، في الخطاب، إن الرسالة التي قدمها مندوب قطر، والتي احتوت على الكثير من المغالطات والأكاذيب حول عضوية مصر بمجلس الأمن، لذلك فمن الضرورى أن يتم توضيح عدد من الحقائق التي تجهض مضمون الرسالة القطرية، واعتبر أن الرسالة القطرية من الممكن ان تستحق في حقيقة الأمر جهد للرد عليها لولا تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن”.

وتابع: “من الطبيعي ألا تتفهم دولة قطر، التى تنتهج سياسة دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، احترام والتزام كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومن بينها مصر وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن التى تلزم الكل بالتصدى للإرهاب بكل أشكاله وصوره، وهو ما يلزم مصر أن تكشف عن ممارسات وأنشطة دولة قطر التي تقدم الدعم الفكري والسياسي والمادي للجماعات الإرهابية، والتي لم يقف نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط ولكنه وصل الى دول أخرى كثيرة حول العالم”.

وأضاف بالقول إن “مصر تسعى بكل جهد على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بل وتطالب دائماً وتؤكد ضرورة تطبيقها الكامل من جانب كل الدول وأهمية محاسبة مجلس الأمن للدول التي لا تخضع لذلك، ومن هذا المنطلق وعلى ضوء ما تحكم به قرارات مجلس الأمن من أهمية التعامل مع عدم الخضوع لقراراته، فإن مصر قد طالبت مجلس الأمن بالتحقيق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في أشكال محددة بدعم الإرهاب”.

ويرى “أبو العطا” : أنه ليس من المتعجب أن نجد أن الوفد القطري يغرد وحيدا بالإشارة في رسالته إلى أن وفد مصر يسعى لاستغلال رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب بهدف تحقيق أغراض سياسية خاصة بهدف تصفية الحسابات مع دول معينة، وهو كذب لا يوضحه إلا التقدير والإشادة من كل الدول بالجهد الكبير الذي تقوم به مصر خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب”.