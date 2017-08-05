أخبار الطقس اليوم السبت.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد في النشرة الجوية عن أخبار الطقس المتوقع اليوم السبت أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن تستمر حالة الطقس اليوم السبت خلال ساعات النهار مائل للحرارة خلال اليوم وذلك على أغلب السواحل الشمالية علي أن تكون حالة الطقس المتوقعة حارا على كلاً من محافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد ويتوقع أن تكون حالة الطقس شديد الحرارة على كلا من محافظات جنوب الصعيد في ساعات النهار علي أن تنكسر موجة الحر وتصبح حالة الطقس لطيف ليلا.

وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب وجود الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر وذلك على أغلب محافظات شمال البلاد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد كما يتوقع أن تظهر في الأفق حالة السحب سواء كانت المنخفضة منها أو المتوسطة وذلك على كافة السواحل الشمالية وعن حركة الرياح المتوقعة فإنه قد جاء أنها سوف تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط ايضًا على محافظة جنوب سيناء .

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وفيما يخص توقعات الطقس طبقًا للنشرة الجوية التي أعلن عنها الأرصاد فقد جاء أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون حركة الموج عليه خفيفة إلى معتدلة وعن ارتفاع الحركة فيتوقع أن تكون ما بين نصف متر إلى متر، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة وعن ارتفاع حركة الموج يتوقع أن تكون ما بين متر ونصف المتر إلى مترين أما عن حالة الرياح فيتوقع أن تكون سطحية على كلاً من البحرين المتوسط والأحمر بحيث تكون شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم السبت على أغلب محافظات ومدن مصر فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 25 36

الإسكندرية 23 31

مطروح 22 31

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 23 37

سيوة 25 37

مرسى علم 29 38

شرم الشيخ 29 40

رفح 22 32

الغردقة 30 40

نخل 18 37

طابا 24 37

المنيا 24 38

الفيوم 25 38

الطور 27 36

كاترين 18 34

سوهاج 27 39

السويس 24 37

العريش 21 33

الأقصر 27 41

قنا 27 40

رأس سدر 25 39

حلايب 30 38

وسط الدلتا 25 35

أسيوط 24 38

أبوسمبل 27 43

شلاتين 28 42

نويبع 28 38

أسوان 29 42

الوادى الجديد 25 40

السلوم 21 32.