السيسي يصدر قرار جمهوري بنزع ملكية بعض الأراضي والعقارات من بعض المناطق

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قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مؤخرًا بالتوقيع على أحدث قراراته الهامة، حيث ورد أن الرئيس قد وقع على قرار جمهوري يختص بنزع ملكية بعض الأراضي والعقارات في بعض المناطق من أجل المصلحة العامة.

ورد أنه فيما يخص هذه الاراضي التي قد قرر الرئيس السيسي أن يتم نزع ملكيتها بقرار جمهوري أن السبب وراء هذا القرار هو ان هذه الأراضي بالإضافة إلى العقارات متعارضة في الوقت الحالي مع مسار عملية تطوير الطرق.

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وقد جاء في نص قرار رئيس الجمهورية أن هذه الأراضي تقع في منطقة شمال محافظة الجيزة “المرحلة الأولى”, وقد تم اتخاذ هذا القرار طبقا للقانون الذي يحمل رقم 10 لسنة 1990, وقد أكدت بعض المصادر أن هذا القرار ضروري للغاية كما أنه يأتي بالنفع للمصلحة العامة علي المواطنين.

جدير بالذكر أن هذا القرار قد شمل الأراضي والعقارات الموجودة في عدد من المناطق وهي كلاً من: ” مطار إمبابة، النصر، حرم الطريق الدائري، عزبة المطار”.

ويأتي هذا القرار ضمن عدة قرارات قد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوقيع عليها مؤخرًا وتحمل رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠١٧ أنها قد كان السبب وراءها هو رغبة الرئيس في إزالة العقبات من أمام مشروع تطوير طريق شمال الجيزة وتحديدًا “المرحلة الأولى” من هذا الطريق التي يتم العمل بها حيث توجد في محافظة الجيزة، وأن الحكومة تقوم بإتمام هذا المشروع من ضمن عدة مشاريع تأتي فقط لأجل المنفعة العامة للمواطنين.

ومن ضمن القرارات التي قد وقع عليها السيسي مؤخرًا قرارا يحمل رقم ٣١٢ لسنة ٢٠١٧ يدخل ضمن خطة الدولة لإتمام مشروع تطوير وإنشاء تقاطعات الطريق الدائري الأوسطي، والتي تأتي ايضًا ضمن المشروعات الخاصة بالمنفعة العامة.

كما أصدر عبد الفتاح السيسي قرار جديد يحمل رقم ٣١٣ لسنة ٢٠١٧ لأجل المشروع الذي يتم العمل عليه وإنشائه في نطاق محافظة البحيرة والذي يتم العمل عليه ايضًا في تلك المرحلة في طريق ميناء أبو قير البحري الدولي الساحلي والذي يوجد امتداد طريق ٤٥، والذي يدخل ضمن خطة الدولة في تطوير الطرق من أجل المنفعة العامة بالبلاد، وقد جاء فى قائمة قرارات السيسي عدد من المناطق الأخرى التي كان بيانها كالتالي: