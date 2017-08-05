“التموين” تعلن عن موعد آخر مهلة لسداد قيمة الدقيق مقدمًا للمخابز

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قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإعلان رسميًا عن آخر موعد ومهلة تقدمها الوزارة إلى أصحاب المخابز بجميع محافظات مصر لأجل أن يقوموا بسداد قيمة تأمين الدقيق للوزارة، حيث تقرر ان يكون يوم غدًا الأحد هو آخر موعد لهم، وذلك من أجل العمل وفقًا للقواعد المنظمة التي تتبع منظومة إنتاج الخبز الجديدة في محافظات جمهورية مصر العربية وجميع المناطق التي تأتي في حدود مصر بصفة عامة.

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من جهة أخرى قد أعلنت وزارة التموين والتجارة في تصريحاتها علي أن فروع بنك الإسكان والتعمير وبنك الأهلي بالإضافة إلى بنك مصر، قد شهدت في الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا داخلها من قبل أصحاب المخابز بكافة المحافظات وذلك فى الأيام القليلة الماضية، حيث تم ذلك علي غرار بدء تطبيق قرار الوزارة الجديد والذي يختص بإلزام أصحاب المخابز في مصر بدفع قيمة الدقيق في هذه الفترة مقدمًا ليتم العمل بهذا القرار بداية من الشهر الجارى.

ورد من خلال بعض التصريحات أنه يتم سداد مبلغ التأمين المقرر علي أصحاب المخابز على حساب بنك الإسكان والتعمير فرع المهندسين حيث يتم السداد على رقم 0520000008414 كما يقوم صاحب المخبز بتسجيل المبلغ الذي قد قام بإيداعه بالإضافة إلى اسم المودع كما يضيف كود المخبر ومعه ايضًا رقم التليفون.

يأتى ذلك القرار الذي قد أعلنت عنه الوزارة وشددت في تطبيقه علي أصحاب المخابز فى الوقت الذى قد صدر قرار رسمي من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، حيث اشترط فيه أن يتم خصم قيمة المستحقات المتأخرة علي السادة أصحاب المخابز بكافة الأماكن والمناطق من قيمة التأمين المقرر سدادها إلى الوزارة والتي سوف يكون اخر موعد سدادها من قبل أصحاب المخابز يوم غد.

كما تم الإعلان عن كافة التفاصيل بناءً على ما جاء فى محضر اجتماع السيد الوزير والذي قد حضره رؤساء شعب المخابز بالمحافظات بالإضافة إلى دعوة السيد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ليتم الاتفاق علي البنود الخاصة بتطبيق هذا القرار ليكون في مصلحة المواطن وتنظيم عملية الخبز في مصر.