لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.. تدشين مبادرة “شارك بنفسك”

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دشن المواطنين في مركز أبو تيج التابعة لمحافظة أسيوط مبادرة إيجابية تعد الأولى من نوعها في مجال المشاركة الاجتماعية للقضاء على جشع الجزارين وارتفاع أسعار اللحوم حيث أطلقوا على المبادرة اسم “شارك بنفسك”.

وتهدف مبادرة أهالي منطقة أبوتيج أن يتم مشاركة مجموعة من الأهالي فيما بينهم بجمع ثمن العجول ويتم ذبحها ويقسمون اللحوم فيما بينهم على حسب نسبة المشاركة في هذه العجول كل عجل على حدة مع من يشتركون فيه.

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وأوضح صاحب مبادرة “اشترك بنفسك” في منطقة أبوتيج التابعة لمحافظة أسيوط المحامي صالح النحاس، أن هذه المبادرة تم تفعيلها بعد الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، وأضاف أن الأسعار لو استمر في هذه الزيادة سوف يصل سعر كيلو اللحم في عيد الأضحى المبارك حوالي مائة وخمسين جنيها للكيلو الواحد.

وأشار صالح النحاس أن الأسعار مع زيادتها لا تناسب الرجل البسيط ولا الموظف ليقوم بشراء اللحوم بهذه الأسعار المبالغ فيها، ومن أجل ذلك جاءت المشاركة في شراء مجموعة من العجول كل مجموعة يشتركون مع بعضهم البعض في شراء عجل واحد يقومون بذبحها من ثم تقسيم اللحوم على حسب نصيب ما اشترك فيه الفرد من ثمن العجل.

واستئناف صالح النحاس حديثه قائلا أن تقسيم العجل يكون عن طريق طرح مجموعة من الأسهم، كل سهم يشمل على عشرة كيلو جرامات من اللحوم، وبذلك تكون تكلفه السهم الواحد حوالي عشرة آلاف جنيه مصري.

وقال صالح النحاس أنهم جمعوا أسهم العجل الأول ليتم شراءه في الوقت الحالي، وإذا نجحت الفكرة بعد تطبيق التجربة بالكامل سيتم تنفيذها على باقي جمهور منطقة أبوتيج في محافظة أسيوط.

وأشار صالح النحاس أن المشاركة في مبادرة “شارك بنفسك” غير مخصوصة لشخص معين، ولكنها عامة يمكن لجميع أهالي منطقة أبو تيج المشاركة فيها، وأوضح لو أن قيمة السهم الذي يحتوي على عشرة كيلو كثيرة بالنسبة للبعض فيمكن مشاركة أكثر من فرد فيها ليتم تجميع سعر السهم لشراء سهم واحد فقط من قيمة العجل المجمل.

وتعد هذه التجربة هي الأولى من نوعها للعمل الاجتماعي والتعاون الأهلي من أجل حل مشاكل المواطنين لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، ووقف استغلال الجزارين.