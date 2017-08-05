تدشين 39 مكتب بريدي جديد بإحدى المحافظات

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كلف محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي رؤساء القرى والمدن بضرورة سرعة الانتهاء كافة الإجراءات اللازمة من أجل إنشاء وتطوير تسعة وثلاثين مكتب بريد جديد يتم إقامتهم في كافة محافظة القليوبية بالتعاون مع الهيئة العامة للبريد في جمهورية مصر العربية.

وشدد اللواء محمود عشماوي على ضرورة تخصيص الأراضي لإقامة مكاتب البريد البالغ عددهم تسعة وثلاثين مكتب، وكما أضاف لابد من إزالة كافة العقبات أمام تخصيص هذه الأراضي ليتم البدء في تنفيذ المشروع، واتخاذ كافة الإجراءات الهادفة لدعم المشروع.

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وأوضح اللواء محمود عشماوي أن مكاتب البريد تقدم العديد من الخدمات المتميزة لخدمة كافة المواطنين في القرى والمدن التابعة لمحافظة القليوبية.

وأوضح اللواء محمود عشماوي لكل المسؤولين في العمل المحلي على ضرورة مد يد العون للإقامة المشروع البريدي الجديد، حيث ستكون مكاتب البريد الجديدة مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشار اللواء محمود عشماوي أن مشروع إقامة تسعة وثلاثين مكتب بريد جديد في محافظة القليوبية يأتي في إطار التعاون بين مكتب البريد المصري وبين المحافظة بهدف تقديم كافة الخدمات التي يقدمها مكتب البريد لخدمة عامة المواطنين بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تم تزويد مكاتب البريد الجديدة في المشروع عليها.

والجدير بالذكر أن هيئة البريد المصري تم تأسيسها في عام 1865 لتعد بذلك من أقدم المؤسسات المصرية، ويبلغ عدد عملاء هيئة البريد المصري حوالي خمسة عشر مليون عميل، وازداد أعدادهم في العام الماضي بما يزيد عن اثنين مليون عميل جديد، وهيئة البريد المصري هي هيئة اقتصادية اجتماعية تعمل على تحقيق خطط الدولة المصرية الهادفة لتحقيق التنمية مع ضمان الكفاءة وسرعة تقديم الخدمة، وبلغ عدد مكاتب البريد المصري على مستوى جمهورية مصر العربية حوالي 3724 مكتب بريدي.

تقوم مكاتب البريد بتقديم العديد من الخدمات التي تقدم من أجل مساعدة وخدمة المواطن المصري في كافة الأنحاء في البلاد منها خدمة الحوالات البريدية حيث تقدم هيئة البريد بكافة مكاتبها خدمة الحوالات الفورية للأموال من خلال ثلاث طرق هي حوالات الكترونية داخلية حيث يتم إرسال الأموال في فترة زمنية أقصر، والثانية حوالات خارجية مصرية لمن ينتظر أموال محولة من الخارج بالعملات الأجنبية المختلفة، والطريقة الثالثة حوالات داخلية، وهي حوالات التي يرسلها المواطنين إلى الجهات الحكومية الرسمية للحصول على خدمات معينة.

كما تقدم الهيئة خدمات البريد السريع والطرود الداخلية والخارجية، كما تقدم أنظمة التوفير حيث تمكن المواطنين من إيداع أموال في مكاتب البريد في حساب خاص بهم غير قابل للتحويل بعائد يصل إلى 8 في المئة، كما تقدم خدمات الحساب الجاري، كما تقدم خدمات جليلة للمواطنين المصريين تمكنهم من صرف مستحقاتهم المالية مثل المعاشات والفواتير الحكومية سواء لشركات المياه أو الكهرباء.