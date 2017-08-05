“الصحة” تعلن تلف كميات كبيرة من تطعيمات الأطفال وإحالة المسؤولين للتأديب

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قامت رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة رشيدة فتح الله، بإحالة عدد 18 مسئولًا تابعين إلى وزارة الصحة والسكان إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، حيث ورد أن المتهمين معظمهم كانوا من الصيادلة وتابعين إلى وزارة الصحة والسكان، وقد كان السبب وراء إحالتهم هو الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية بالإضافة إلى تراخيصهم في عملية الحفاظ على سلامة التطعيمات الموجودة بالوزارة والتي قد جلبتها الوزارة من أجل الأطفال وتطعيمهم المقرر طبقا لجدول الوزارة مما تسبب في تلفها.

ورد أنه قد تم اكتشاف تلف جرعات كبيرة من التطعيمات الخاصة بالأطفال لأجل محاربة عدد من الأمراض والتي كانت قد قررت وزارة الصحة أن يتم إعطائها للأطفال في جميع المحافظات بجرعات محددة وفي أوقات عمرية محددة من أجل العمل علي الوقاية من هذه الأمراض حيث بلغت قيمة الأمصال التالفة طبقًا لبيان وزارة الصحة نحو 443 ألف دولار أمريكي.

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جاء في تصريحات المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إنه قد وجه تهمة الإهمال إلى عدد كبير من المسؤولين وعلى رأس هذه القائمة رئيس قسم صيادلة التموين الطبي التابعة إلى وزارة الصحة، بالإضافة إلى عدد 13 صيدليا يعملون في مخزن الأمصال واللقاح والطعوم التي تتبع التموين الطبي في وزارة الصحة، كما تم اتهام عدد 4 من المسئولين في هذه القضية وجميعهم يعملون في مخزن الأمصال و اللقاحات والطعوم التابع إلى التموين الطبي في الوزارة.

كما ورد في تصريحات النيابة الإدارية أنها قد تلقت بلاغا رسميًا من قبل السيد مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، أنه قد تم العثور علي عدد كبير من جرعات اللقاح الخماسي الخاص والتي كانت مخصصة من أجل تطعيمات الأطفال تالفة بشكل كامل وأنه قد تم حصرها ووجد أنها تبلغ عددها حوالي 155 ألفا و385 جرعة لقاح، وعن السبب في التلف ورد أنها بسبب سوء التخزين، وهو العملية التي تتم قبل توزيع هذه الكميات على مكاتب الصحة من أجل تطعيم الأطفال ليكون إجمالي قيمة اللقاحات التالفة حوالي 443 ألف دولار أمريكي، حيث كانت هذه اللقاحات منحة مقدمة من قبل المملكة العربية السعودية إلى وزارة الصحة المصرية.