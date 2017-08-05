قبل صيام العذراء.. الداخلية تشدد الحراسة على الكنائس

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ورد في بعض التصريحات الأمنية أنه قد تم إعتماد خطة أمنية محكمة من قبل وزارة الداخلية قبل صيام العذراء، حيث ورد في أحد التصريحات الأمنية الصادرة من مصدر أمنى تابع إلى مديرية أمن القاهرة أن وزارة الداخلية قد وضعت خطة أمنية محكمة من أجل أن يتم تأمين الكنائس وذلك قبل موعد الاحتفال بـ 24 ساعة من بدء قيام الأخوة المسيحيين بصيام العذراء.

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اجتمع السيد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اللواء خالد عبدالعا، مؤخرًا بعدد من القيادات التابعة إلى المديرية وقد تم التشاور ووضع اللمسات الأخيرة فى الخطة التي قد وضعتها الوزارة كما تم وضع أمنية ومرورية بحيث كانت شاملة تأمين جميع الكنائس.

وأكد المصدر الأمني في تصريحاته أن خطة الوزارة التي قد وضعت من أجل تأمين الكنائس سوف يشارك فيها كافة الأجهزة المعنية التابعة إلى المديرية، كما ورد أنه قد صدرت بعض التوجيهات بتكليف قطاع الأمن المركزي بالإضافة إلى القوات الخاصة بأن يقوموا بالانتشار حيث تقرر أن يتم نشر قوات التأمين المقررة طبقًا للخطة في محيط الكنائس كما ورد أنه سوف يتم تفتيش المترددين عليها مع التأكد بشكل دوري على تفعيل أجهزة الكشف عن المتفجرات التابعة لعناصر الشرطة وسوف يتم الاستعانة فى هذه الخطة بالكلاب البوليسية المدربة التابعة لهم من أجل الكشف عن وجود المتفجرات بالمكان أو مع الأفراد.

أخرى ورد فى تصريحات المصدر الأمني أنه سوف يتم غلق محيط الكنائس في هذه الاحتفالية مروريا كما ورد فى خطة الداخلية أنه سوف يتم وضع الحواجز المرورية من أجل أن يتم منع وقوف السيارات بمحيط الكنائس وسوف يتم تعزيز الخدمات المرورية المكثفة من قبل العناصر الشرطية لكى يتم سحب أى كثافات مرورية يمكن أن تحدث في محيط الاحتفالات أو تكون متوقعة فى أى من هذه المناطق.

ويبذل رجال الشرطة كافة جهوده للسيطرة علي الموقف وحماية المواطنين والمرور بصيام العذراء بدون أي حوادث أو مضايقات كما تسعي الداخلية إلى أخذ حذرها ضد أي عدد من الهجمات الإرهابية التي ربما يتوقع حدوثها في مثل هذه الاحتفالية.