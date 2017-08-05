مصطفى مدبولي يبحث الشراكة مع “شركة إعمار مصر” في مدينة العلمين

Advertisements

التقي اليوم وزير الإسكان والمرافق العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، ومع وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اليوم مع ممثل المستثمر الإماراتي في مصر محمد العبار، رئيس شركة إعمار مصر محمد الدهان، حيث تم اللقاء فيما بينهم في مدينة العلمين.

تم مناقشة أثناء اللقاء التعاون والتنسيق بين شركة إعمار مصر ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية، على ضوء ما تقدم به المستثمر الإماراتي محمد العبار من إبداء رغبته في الاستثمار في مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة الوزارتين فيما بينهم دعم مشروع الإسكان التكافلى الاجتماعي المقام في محافظة مرسى مطروح، ومناقشة الأماكن التي تم تطهيرها وخلوها من الألغام وبالتحديد الأماكن الواقعة في الساحل الشمالي الغربي، وتم تطهير هذه المنطقة بالتعاون مع المركز الوطني لإزالة الألغام، وهذا المركز تابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

Advertisements

وأعرب ممثل المستثمر الإماراتي محمد العبار في مصر محمد الدهان رغبة المستثمر في إقامة مشروع استثماري ضخم في منطقة العلمين للعمل على زيادة استثماراته في جمهورية مصر العربية في الفترة القادمة، ومشاركة في عدد من المشروعات القائمة منها مشروع العلمين الجديدة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رغبته في إقامة مشروعات استثمارية جديدة في محافظة جنوب سيناء بالإضافة إلى مشروعات في العاصمة القاهرة في مساعيه لدعم تنمية الاقتصاد الوطني المصري والعمل على توفير العديد من فرص عمل أمام الشباب المصري.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن استعداد وزارة الإسكان والتنمية العمرانية على تقديم وتخصيص الأرض المناسبة للاستثمار الإماراتي في مدينة العلمين عن طريق نظام الشراكة بينه وبين الحكومة المصرية ليتم انجاز المشروع في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت سحر نصرعن إشادتها باستثمارات شركة إعمار مصر في جمهورية مصر العربية ودورها الرائد في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن ضخ الاستثمارات الخارجية الجديدة في السوق المصرية يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة في الفترة المقبلة كما يعمل من جهة أخرى على خلق فرص عمل للشباب المصري، وهذا ما تسعى الحكومة في مصر من أجل تحقيقه ودعمه، وأوضحت أنه في وقت قريب سيتم الإعلان عن الخطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع باقي الوزارة المصرية.