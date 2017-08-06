الإحصاء تعلن عن أعداد الذكور والإناث في مصر خلال شهر يونيو 2017

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قام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الإعلان مؤخرا عن أعداد السكان الموجودين فى جمهورية مصر العربية سواء كان أعداد الذكور منهم أو أعداد الإناث ايضًا، حيث ورد فى بيان هيئة الإحصاء أنه قد ارتفعت أعداد السكان بشكل كبير فى خلال احصائيات قد تم نشرها عن أعدادهم في شهر يونيو 2017، وذلك بعد مقارنة أعداد السكان فى تلك الفترة بمثيله من العام الماضى.

ورد فى بيان الجهاز المركزي أنه قد بلغ عدد الذكور فى مصر خلال الحصر الخاص الذى تم الإعلان عنه بخصوص شهر يونيو من إجمالي عدد السكان الموجودين بجميع المحافظات المصرية فى نفس الفترة والذى سجل حوالى “93.3 مليون نسمة” حيث بلغ أعداد الذكور حوالي 47.7 مليون رجل، وذلك مقابل بلوغ عددهم حوالى 46.6 مليون ذكر من إجمالي أعداد السكان الذين قد تم حصرهم فى شهر يونيو عام 2016.

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ورد فى تصريحات الجهاز المركزى للتعبئة العامة، أنه من خلال نشرته المعلوماتية التي قد أعلن عنها بخصوص أعداد السكان في شهر يوليو 2017، أنه قد تم الاعلان عن زيادة عدد السكان الموجودين داخل البلاد من “الإناث” فى تلك الفترة حيث جاء بالتقرير أنه قد ارتفع أيضًا خلال إعداد شهر يونيو الماضى، وذلك مقارنة بما ورد بمثيله من العام السابق، وقد جاء فى البيان أنه قد بلغ إجمالي عدد السيدات في بيانات الإحصاء حوالى 45.6 مليون سيدة من إجمالي عدد السكان الموجودين فى تلك الفترة بالبلاد، وذلك مقابل وجود 44.5 مليون امرأة تم حصرهم في السجلات فى شهر يونيو لعام 2016,

أكدت البيانات بعد مقارنتها علي ارتفاع حصيلة الإعداد إلى حوالى 1.1 مليون أنثى في تلك الفترة، ومن جهة أخرى قد ورد في بيان هيئة الإحصاء أن معدل الزيادة الذى قد تم تسجيله في البيانات بالنسبة إلى أعداد الذكور عن الفترة الخاصة بعملية الحصر خلال شهر يونيو لعام 2017 كان تعادل نفس نسبة الزيادة التى وردت فى أعداد الإناث كما وردت بالسجلات وذلك مقابل الشهر ذاته من العام المنصرم 2016.