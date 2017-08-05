إبراهيم محلب برفقة “طارق قابيل” يزوران منطقة الروبيكي الصناعية الجديدة

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صرح مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات إقامة مدينة الجلود الجديدة في منطقة الروبيكي ليتابع سير الأحداث أول بأول، كما يتابع عملية انتقال المدابغ من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي الجديدة.

وأوضح المهندس إبراهيم محلب على ضرورة الانتهاء من إجراءات نقل المدابغ في الوقت الزمني المحدد لها، ليتم الإعلان عن بدء عمل مدينة الروبيكي الجديدة التي تعمل على تحقيق سياسة الدولة لإنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة على أسس تقنية وعملية لتواكب في تطورها أحدث المدن الصناعية العالمية.

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جاءت تصريحات مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية في صباح اليوم السبت أثناء زيارته لمدينة الجلود الجديدة في الروبيكي، وكان في استقباله وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ليقدم استعراض التجارب الحالية للمصانع التي تم نقلها إلى المنطقة الصناعية الجديدة في الروبيكي، كما سيعرض كافة التجهيزات الخاصة بتوصيل جميع الخدمات للمنشآت الصناعية مع عرض التخطيط الزمني الخاص بانتهاء إجراءات النقل باقي المدابغ من منطقة سور مجري العيون إلى منطقة الروبيكي الجديدة.

كما شارك في الزيارة للمنطقة الصناعية رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرزاق، وسكرتير عام محافظة القاهرة اللواء محمد الشيخ إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة.

وصرح المهندس صلاح قابيل أن مدينة الجلود في منطقة الروبيكي يعد نموذج كامل متكامل للمناطق المتخصصة الصناعية التي تعمل وزارة التجارة والصناعة إلى إنشائها في هذه الفترة لتعمل على تنمية صناعة الجلود في مصر لتستطيع مصر من خلال هذه التنمية أن تصبح محور هام دولي وإقليمي هام في صناعة الجلود.

وأوضح المهندس طارق قابيل إلى أنه تم تخصيص مائة وعشرة مصنع دباغة داخل منطقة الروبيكي الصناعية الجديدة يمثلون حوالي خمسة وثمانين في المئة من إجمالي إنتاج مدابغ منطقة سور مجرى العيون، مشيرا إلى أنه في نهاية شهر أغسطس الجاري سيتم الانتهاء من تجارب وتشغيل المصانع العشرة الأوائل التي تم نقلها إلى المنطقة الصناعية الجديدة، لتعمل بكافة قدراتها الإنتاجية في صناعة الجلود، كما أشار أن المساحات التي تم تخصيصها لعدد مائة وعشر مصنع تمثل حوالي خمسة وستين في المئة من المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى من منطقة الروبيكي الصناعية، والخمسة والثلاثين في المئة المتبقية سيتم تخصيصها لباقي المدابغ التي سيتم نقلها من منطقة سور مجري العيون، حيث أن مساحتها صغيرة.