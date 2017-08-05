هيئة المجتمعات العمرانية تطرح أراضي للبيع في مدينة 6 أكتوبر وبدر وبرج العرب

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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن وزارة الإسكان والتنمية العمرانية طرح 706 قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر بثلاث مواقع مختلفة الموقع الأول جنوب طريق وصلة دهشور في الجنوب بجانب السكة الحديد وتصل المساحات ما بين 600 متر مربع إلى 360 متر مربع على أن يكون سعر المتر 2660 جنيه مصري للمتر الواحد.

أما الأراضي المطروحة في الموقع الثاني في مدينة 6 أكتوبر فهو بحدائق أكتوبر وبالتحديد خلف مدينة الفردوس ولتكون مساحات الأراضي ما بين 503 متر مربع إلى 365 متر مربع بسعر المتر 2835 جنيه مصري للمتر الواحد.

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أما بالنسبة للموقع الثالث والأخير بالنسبة للأراض المطروحة في مدينة 6 أكتوبر الواقع بجوار أرض المخابرات العامة في طريق الواحات على أن تكون المساحات ما بين 900 متر مربع إلى 400 متر مربع بسعر المتر 2675 جنيه مصري.

كما أعلنت أيضا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق عدد أراضي 83 قطعة أرض في مدينة بدر في ثلاث مواضع، أما بالنسبة للموقع الأول الواقع في شمال شرق الحي المتميز وتبدأ فيه مساحة الأراضي المطروحة ما بين 600 متر مربع إلى 400 متر مربع بسعر المتر 2000 جنيه مصري.

أما بالنسبة للموقع الثاني للأراضي المطروح في مدينة بدر الواقع بالتحديد في شمال غرب الحي المتميز أما بالنسبة لمساحات الأراضي المتاحة للبيع في هذه المنطقة تتراوح مساحتها ما بين 500 متر مربع إلى 400 متر مربع على أن يكون سعر المتر 2000 جنيه مصري.

أما بالنسبة للموقع الثالث والأخير في مدينة بدر فيقع بالتحديد في شمال المدينة وبالنسبة للمساحات المتاحة للبيع هناك تتراوح مساحاتها ما بين 500 متر مربع إلى 400 متر مربع بسعر المتر 2065 جنيه مصري.

وأعلنت أيضا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح عدد 912 قطعة أرض للبيع في مدينة برج العرب في موقعين، الموقع الأول يقع في المجاورة الرابعة من الحي الخامس تتراوح فيه مساحات الأراضي المتاحة للبيع ما بين 700 متر مربع إلى 500 متر مربع بسعر المتر 2690 جنيه مصري.

أما بالنسبة للموقع الثاني فيقع في المجاورة الثانية والثالثة في الحي الرابع في مدينة برج العرب على أن تكون المساحات ما بين 448 متر مربع إلى 316 متر مربع بسعر المتر 1770 جنيه مصري.