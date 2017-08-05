“المجتمعات العمرانية” تطرح أراضي في العاشر من رمضان ومدينة السادات والفيوم الجديدة

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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن وزارة الإسكان والتنمية العمرانية طرح عدد 732 متر مربع في ست مواقع بحيث تشمل أيضا إلى ثلاث أسعار مختلفة في مدينة العاشر من رمضان، والموقع الأول للأراضي المطروحة للبيع في المجاورة 88 في الحى ال13، حيث تتاح قطع أراض بمساحات تتراوح ما بين 600 متر مربع إلى 500 متر مربع بسعر المتر 1365 جنيه مصري، حيث أن هذا السعر يعد السعر الأعلى في مدينة العاشر من رمضان إذا ما تم مقارنته بباقي المواقع المطروحة للبيع.

أما الموقع الثاني للأراضى المطروحة للبيع في مدينة العاشر من رمضان في المجاورة الأولى في الحي 18 تتراوح مساحة الأراضي ما بين 1000 إلى 500 متر مربع بسعر المتر 1015 جنيه مصري.

أما الموقع الثالث في مدينة العاشر من رمضان في المجاورة رقم 5 وبالتحديد في الحي 18 تبلغ فيه المساحات المطروحة للبيع منا بين 1000 إلى 500 متر مربع بسعر المتر 1015 جنيه مصري.

أما الموقع الرابع والخامس للأراضى المطروحة في مدينة العاشر من رمضان الواقع في الحي 28، وبالتحديد في المجاورات 9 و4 وتبلغ المساحات فيها ما بين 600 إلى 500 متر مربع، ومن 1000 متر مربع إلى 500 متر مربع بسعر المتر 965 جنيه مصري.

وأعلنت أيضا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح عدد 981 قطعة أرض في مدينة السادات ليتم طرحها في أربع مواضع، أما بالنسبة للموقع الأول وبالتحديد في المنطقة السكنية 22 يتم طرح مساحات من 600 متر مربع إلى 500 متر مربع بسعر المتر 1430 جنيه مصري.

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أما بالنسبة للموقع الثاني المطروح في مدينة السادات يقع في المنطقة السكنية 25 وتبلغ فيه المساحات المطروحة للبيع ما بيه 1150 متر مربع إلى 500 متر مربع بسعر المتر 1350 جنيه مصري.

وأما للموقع الثالث فيقع في المنطقة السكنية 29 وتبلغ فيه المساحات ما بين 800 متر مربع على 350 متر مربع بسعر المتر 1350 جنيه مصري، وأما بالنسبة للموقع الرابع والأخير في مدينة السادات الواقع في منطقة الروضة والريحان وتبلغ فيها المساحات ما بين 750 إلى 500 متر مربع، وسعر المتر فيه 955 جنيه مصري.

كما تطرح عدد 274 قطعة أرض في الفيوم الجديدة في خمس مواقع، أما الموقع الأول فيقع في المجاورة الثالثة وبالتحديد في الحي الثاني والموقع الثاني يقع في المجاورة الأولى في الحي الأول تبلغ فيه المساحات ما بين 720 متر مربع إلى 660 متر مربع، وسعر المتر 1050 جنيه مصري، أما الموقع الثالث فيقع في المجاورة الرابع تتوافر فيه نفس مساحات الموقع الأول والثاني بسعر المتر 945 جنيه مصري، وأما الموقع الرابع فيقع في المجاورة الثانية في الحي الأول يشمل نفس المساحات في الموقع الأول والثاني والثالث بنفس سعر الموقع الثالث، أما الموقع الأخير فيقع في المجاورة الثالثة في الحي الأول تتوفر فيها مساحات 720 متر مربع إلى 660 متر مربع، بسعر المتر 720 جنيه مصري.