محافظة القليوبية تدشن حملات بيطرية لتحصين الحيوانات من الأمراض المختلفة

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تعمل الإدارات الزراعية في محافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري في المحافظة على تدشين حملات طب بيطري ليتم تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري الدكتور عادل أنور أنه تم خلال الحملات التي تقوم بها مديرية الطب البيطري في محافظة القليوبية إلى تحصين أربعين ألف رأس من الأغنام و الجاموس والأبقار لمكافحة مرض حمى الوادي المتصدي والحمى القلاعية، وأضاف أن هذه الحملات ستجوب جميع القرى والمراكز في المحافظة بالتعاون مع معمل بحوث صحة الحيوان، وإدارة الوقاية في مديرية الطب البيطري في محافظة القليوبية.

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وطلب الدكتور عادل أنور مع جميع المربين في مراكز وقرى محافظة القليوبية سرعة الاستجابة لحملات التطعيم التي يتم تدشينها في المحافظة حتى يتم حماية الثروة الحيوانية في محافظة القليوبية من حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية التي تصيب الماشية.

كما أصدر الدكتور عادل أنور تحذير إلى جميع المواطنين بمقاطعة شراء اللحوم المصنعة التي لم يتم التعرف على جهة التصنيع التي قامت بها في الفترة الحالية، مشيراًَ إلى قيام مديرية الطب البيطري بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية في محافظة القليوبية بحملة تفتيش على ثلاجات كبرى في التجمعات الصناعية والمدن، تم خلالها ضبط ثلاثين طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط اثنين طن من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر بالإضافة إلى أنها منتهية الصلاحية وأربعين وعشرين طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبط هذه الكميات قبل طرحها في الأسواق، كما تم تحرير مئتين وثلاثة وسبعين محضر بالضبطيات، وتم إحالتهم جميعا إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأشار الدكتور عادل أنور إلى استمرار حملات التفتيش لتشمل كافة المصانع الغذائية والمجازر ولحوم الثلاجات على مستوى محافظة القليوبية بالتعاون مع مباحث التموين التابعة للمحافظة لضبط كافة المخالفين وحماية المستهلكين من اللحوم والدواجن الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي التي يتم طرحها في أسواق المدن والقرى التي تؤثر على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأعلن وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة القليوبية خلو المحافظة تمام من أي إصابة بشرية بمرض انفلونزا الطيور لعام 2017، كما أضاف تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة بالمرض في أسواق الطيور في شبين القناطر وبنها فقط، تم السيطرة عليها بتدشين حملة لتحصين مليون ونصف طائر.