سحر نصر تبحث مع “علاء أبو زيد” الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر

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بحث محافظ مرسى مطروح اللواء علاء أبو زيد، مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بحضور عدد من المستثمرين اليوم الفرص الاستثمارية المتاحة في الفترة الحالية في مدينة مرسى مطروح ويأتي مشروع تنمية غرب مصر على رأس هذه المشروعات التنموية في المحافظة، في إطار العمل على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال كافة الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر، لبدء مرحلة التنفيذ.

وقامت الدكتور سحر نصر ببحث فرص الاستثمار في محافظة مرسى مطروح مع اللواء علاء زيد، ليتم إنشاء منطقة استثمارية في مركز النجيله مرسى جرجوب، وغرب مدينة مرسى مطروح لتكون ضمن مشروع تطوير غرب مصر، الذي يهدف إلى إنشاء مناطق سياحية ومراكز اقتصادية عالمية بالإضافة إلى إقامة مناطق لوجيستية، ومراكز استشفاء، وتجمعات عمرانية سكنية، وإنشاء ميناء تجاري بالتحديد في منطقة جرجوب في مركز النجيلة الواقع غرب مدينة مرسى مطروح على مسافة خمسة وسبعين كيلو متر، ويعمل المشروع على توفير مئات الآلاف من فرص العمل الواعدة للشباب سواء بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة.

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كما زارت الدكتورة سحر نصر مناطق المربع الذهبي في قرية أبو مرقيق التي تعد من أعظم المناطق الترفيهية والسياحية المتميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتعد منطقة عظيمة لإقامة مشروع ترفيهي ضخم على طراز مدينة ديزني لاند العالمية بمصر بتكلفة تصل إلى اثنين ونصف مليار دولار.

كما زارت أيضا الدكتور سحر نصر منطقة قرية سيدي شباب في الضبعة ليتم هناك بحث كافة الفرص الاستثمارية الواعدة في المجالين السياحي والعقاري لإقامة مشروعات كبرى تهدف على تنشيط وجذب السياحة الخارجية إلى مصر وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وأعلنت الدكتورة سحر نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تتعاون مع محافظة مرسى مطروح ليتم وضع مشروع غرب مصر قيد التنفيذ لتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال، وصرحت أن هذا المشروع يعد مركز استثماري واقتصادي سيتم الاعتماد عليه في تحسين الوضع الاستثماري في جمهورية مصر العربية لتنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية في كافة المجالات الزراعية والتنمية العمرانية والسياحية وتوفير ملايين فرص العمل للشباب المصري لحل مشكلة البطالة.