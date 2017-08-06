“محافظ القليوبية” يفتتح 3 مدارس في منطقة القناطر الخيرية

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افتتح محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي اليوم الموافق السبت عدد من المدارس التي تم إقامتها في منطقة المناطق الخيرية.

قام اللواء محمود عشماوي في بداية جولته التي قام بها اليوم في إفتتاح مدرسة باسوس الاعدادية للبنين، حيث تضمن مباني المدرسة حوالي ثلاث طوابق تشتمل على خمسة عشر فصل دراسي وقد تكلف مباني المدرسة حوالي اثنين مليون ومائة وأربعين ألف جنيه مصري.

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وأشار اللواء محمود عشماوي إن إفتتاح مدرسة باسوس الاعدادية للبنين والمدارس الأخرى يأتي في نفس الوقت الذي تحتفل به محافظة القليوبية بعيدها القومي.

كما افتتح اللواء محمود عشماوي مدرسة عاطف الأمير للتعليم الأساسي الواقعة في قرية بهادة التابعة لمدينة القناطر الخيرية، وتتكون المدرسة من مباني يصل ارتفاعه إلى خمس طوابق يشمل اثنين وعشرين فصل دراسي من بينهم اثنين من الفصول الدراسية خاصين بتعليم مرحلة رياض الأطفال، وبلغت تكلفة إقامة المدرسة الإجمالية حوالي أربعة ملايين وأربعمائة وسبعين ألف جنيه مصري.

ثم قام اللواء محمود عشماوي في إطار زيارته لمدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية بإفتتاح مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية وبالتحديد في قرية كفر سليم، وقام المحافظ بوضع حجر الأساس في التوسعات الجديدة التي تجرى في المدرسة في الفترة الحالية، وطلب بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات ليتم طرح المدرسة والبدء الفعلي في كافة إجراءات إقامة وتأسيس المدرسة لتعمل على تقديم خدماتها لتعليم أبناء المحافظة والعمل على التنمية الثقافية في القرية.

وأشار اللواء محمود عشماوي في أثناء افتتاح المدارس أن افتتاح هذه المدارس يأتي في إطار خطة التوسعات التي يتم تنفيذها في الفترة الحالية في محافظة القليوبية التي تستهدف كافة مدارس المحافظة للعمل على تطويرها وتقدمها بما يتناسب مع مطالبات الفترة الحالية ليتم إعداد جيل متسلح بالعلم والثقافة، والعمل على زيادة التنمية العلمية والثقافية لكافة أطفال المحافظة والعمل على تكميل تعلمهم لتسعين البلاد بهم فيما بعد في التقدم والرقي.

وأوضح اللواء محمود عشماوي أن الهدف أيضا من التطويرات الحالية التي تجرى في عدد كبيرة من مدارس محافظة الدقهلية هو العمل على حل مشكلة الكثافة العديدة داخل الفصول الدراسية مع العمل على زيادة السماح بزيادة أعداد المتقدمين إلى المدارس الحكومية في المحافظة، وأكد حرص المحافظة على قلة الأعداد في الفصول الدراسية مما يعمل على راحة الطلاب وزيادة استيعابهم للمواد الدراسية في جو مريح مهيأ للدراسة.