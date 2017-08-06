وزارة الصحة: البوظة تتسبب في إصابة 110 حالة بتسمم غذائي بالشرقية

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صرحت وزارة الصحة مساء اليوم باشتباه إصابة عدد كبير من المواطنين، وصل عددهم حوالي 110 حالة تسمم غذائي داخل مستشفيات محافظة الشرقية، بمركز منيا القمح بقرية الربعماية نتيجة تناول “البوظة”.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان دكتور خالد مجاهد بأنه تم تخصيص 29 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات المصابة إلي المستشفيات، حيث كانت كل الحالات تعاني من نزلات معوية مصحوبة بإسهال وقيء شديد.

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هذا وقد أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور ” حسام أبو ساطي” بأنه تم توزيع الحالات الـمصابة والتي بلغ عددها 110 حالة علي النحو التالي:

91 حالة نقلت إلي مستشفي منيا القمح المركزي، بينما استقبلت المستشفي الجامعي عدد 14 حالة، في حين أن مستشفي الأحرار بالزقازيق استقبلت عدد 5 حالات فقط.

وقد أشار “أبو ساطي” أيضاً إلي أن كل المصابين تم علاجهم وغادروا المستشفيات بعد التأكد من إستقرار وتحسن حالتهم الصحية.

كما أكد الدكتور خالد مجاهد أنه تم تكليف الدكتور حسام أبو ساطي من قِبَل وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” بالقيام بالمتابعة واتخاذ اللازم مع جميع المصابين، كما طلب منه تقديم تقرير وافي بالحالة الصحية لجميع المصابين.

وبالفعل قد توجه السيد وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى المستشفى ليتابع جميع الحالات بنفسه، حيث طمأن أهالي المصابين برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، وأكد سيادته على أن كل الفرق الطبية من أطباء وممرضين متواجدة في المستشفيات على مدار الساعة، كما أكد على توفر جميع أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الحالات في كل المستشفيات.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور “عمرو قنديل” إلى أنه قام بالتحفظ على الكمية المتبقية من “البوظة”، وكلف فريقاً من قطاع الطب الوقائي بأخذ عينات من “البوظة” وتحليلها، وذلك بعد أن تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

وقد تم أخذ عينات من أماكن أخرى للتأكد من سلامتها مثل المنشآت الغذائية ومصادر مياه الشرب وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بقرية الربعماية مركز منيا القمح.

كما حذرت وزارة الصحة جميع المواطنين بصفة عامة من تناول الأطعمة والمشروبات التي تباع في الأماكن مجهولة المصدر، وذلك حفاظاً على سلامتهم.