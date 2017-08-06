الهجرة تتابع مع القنصلية المصرية حادث مقتل المواطن المصرى بولاية أوهايو

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قامت على الفور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة “نبيلة مكرم”، بعد معرفتها بواقعة مقتل مهاجر مصرى فى حادث يأخذ الطابع الجنائي، بالتواصل مع إيلاريا ابنة المواطن المصرى المجنى عليه فى كليفلاند، و تواصلت أيضا مع القنصلية المصرية.

من خلال التعاون مع القنصل العام بنيويورك، السفير “أحمد فاروق”، والذى قام بالاتصال بشرطة ولاية أوهايو، والتي أفادت أن المهاجر المصري الذي اسمه”هشام كامل”، الذى يناهز من العمر 52 سنة، الذي فارق الحياة يوم الجمعة أثناء تعرضه لمحاولة سرقة سيارته فى مدينة كليفلاند الواقعة بولاية أوهايو.

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صرحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تتابع بنفسها وبمشاركة فريق العمل داخل الوزارة تطورات الحالة، كما أكدت وزيرة الهجرة أن مصر تقف بجانب أبنائها وقت الصعاب، سواء كانت الشكاوى المقدمة جماعية أو حتى فردية، وأنها بصفة شخصية تباشر مشكلات المصريين من منطلق دورها الفعال ومسؤوليتها تجاه أبناء الوطن الواحد.

جدير بالذكر أن القنصل العام بنيويورك، السفير “أحمد فاروق”، بأنه قام تواصل مع أحد شهود العيان وهو الشيف الذي أكد أن المهاجر المصري قد لقى مصرعه بعد إصابته بطلق نارى، وبعد مرور 4 ساعات من وصول المجنى عليه للمستشفى، وأكد سيادته أن القنصلية المصرية تباشر مع الشرطة استنباط الأدلة من خلال شرائط الفيديو الموجودة بالمحلات القريبة من مكان وقوع الحادث، علاوة على شهود العيان لتتبع الجناة والتمكن من ضبط من قاموا بارتكاب هذه الجريمة.

تم وصول معلومات إعلامية إلى وزارة الهجرة توضح أن المهاجر المصري اسمه “هشام كامل”، كان قد حدد موعدًا مع شخص يريد شراء سيارته التي كان قد عرضها للبيع من خلال الإنترنت، وبعد مقابلته هذا الشخص مساء يوم الخميس فى المكان الذى قام الطرفين بالاتفاق عليه فقد سحب الشخص المشتري مسدسا وصوبه فى تجاه “كامل”، الذي كان يحاول الوقوف فى وجه المعتدي ومنعه من إطلاق النار ولكن دون فائدة.

أضاف شهود عيان أن أربعة أشخاص كانوا يتجولون حول منطقة اللقاء المتفق عليه قبل أن يصل “كامل”، حيث تمكن أصحاب الجانى من تفتيش جثمان القتيل “كامل”، والقيام بسرقة محفظته قبل أن يهربوا من مكان الحادث.