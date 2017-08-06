أخبار الطقس اليوم الأحد 6/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات مصر

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جاء في البيان الرسمي الصادر من قبل الأرصاد الجوية عن أخر أخبار الطقس اليوم الأحد المتوقعة على أغلب محافظات ومدن مصر وما ورد بشأن موجة الطقس الحارة التي تسود البلاد أنه يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية خلال ساعات اليوم أن يسود طقس مائل للحرارة وذلك خلال ساعات النهار على كلاً من السواحل الشمالية ويصبح الطقس حارا على كلاً من الوجه البحرى ومحافظة القاهرة وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى تصل إلى شمال الصعيد ويصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار وتبدأ الموجة الحارة في الإنكسار ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

كما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على كلاً من مناطق شمال البلاد وتمتد الشبورة حتى محافظات شمال الصعيد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى المتوسطة منها على مدن السواحل الشمالية في الساعات الأولى من صباح اليوم وعن حركة الرياح المتوقعة فقد جاء أن أغلبها سوف تكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط ايضًأ أحيانا على عدد من مناطق ومدن جنوب سيناء.

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وعن حالة الطقس المتوقعة علي البحرين خلال اليوم الأحد فقد جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر فقد ورد أنه سوف يكون هناك تشابه علي كلا البحرين في حالة الطقس حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة علي كلا البحرين كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيهما خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء في بيان الأرصاد الجوية بخصوص درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأحد على محافظات جمهورية مصر العربية:

القاهرة 26 36

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الإسكندرية 23 32

مطروح 23 32

بلطيم 24 33

العريش 21 35

نخل 18 35

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 38

طابا 24 37

الطور 26 37

شرم الشيخ 30 40

رفح 22 34

مرسى علم 29 38

الغردقة 29 40

كاترين 17 33

سيوة 25 39

رأس سدر 26 39

أبوسمبل 28 41

وسط الدلتا 26 37

المنيا 25 38

الفيوم 25 38

أسيوط 24 38

سوهاج 27 39

شلاتين 28 38

نويبع 28 39

السلوم 22 32

حلايب 27 36

الأقصر 27 42

أسوان 29 42

الوادى الجديد 24 41

قنا 27 40,