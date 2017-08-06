مدير مستشفى 57357: هناك من يحاولون القضاء على هذا الصرح رغم كل نجاحاتنا

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صرح الدكتور “شريف أبو النجا”، مدير مستشفى 57357، بإن هناك محاولات جادة للقضاء على صرح مستشفى علاج سرطان الأطفال في مصر بعد كم النجاحات التى حققت، وقال معلقاً على أزمة الطفلة “جنى” أن الطفلة قامت بإجراء 3 عمليات جراحية في إحدى المستشفيات الجامعية وتم نقلها إلى المعهد القومى للأورام يوم 16 مايو الماضي، مشيراً إلى أن أطباء مستشفى 57357 جميعهم يعملون داخل معهد الأورام.

وأضاف “ابو النجا” :”من المستحيل أن يكون الدكاترة ملايكه فى مستشفى 57357 وشياطين في مكان أخر، مستشفى 57357 لن تقدر على أن تتحمل مسؤولية بلد كاملة ونحن لا نريد إثارة اللغط “ووجع دماغ عشان نرفض حد “. وذلك على حد قوله

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وأردف “ابو النجا” خلال مداخلة هاتفية لأحد برامج التوك شو، أن هناك اتفاقية تعاون بين مستشفى 57357 ومعهد الأورام على كل المستويات للتنسيق في علاج الحالات، وأشار الى أن هناك مخاطبات استقبلها المستشفى من معهد الأورام تفيد تلقي الطفلة “جنى” للعلاج لديهم.

وتابع: “نحن على مستوى عالِ من الرقي ولا توجد مؤسسة حكومية تتعامل مع مؤسسة خيرية إلا إذا كان هذا التعامل يتم بشكل جيد ” .

وكانت قد توفيت يوم الجمعة، الطفلة “جنى جمال” بعد صراع مع مرض السرطان، بمعهد الأورام القومي.

وصرح والد الطفلة، أن ابنته توفيت صباح اليوم بعد أن توقف قلبها عن النبض داخل الرعاية المركزة بالمعهد. بعد ان تم إجراء عملية جراحية لها لاستئصال ورم بمستشفى أبو الريش .

وأضاف أنها كانت تحتاج إلى جلسات علاج كيماوي و إشعاع ذري ولا توجد هذه الإمكانيات بمستشفى “أبو الريش”، وتم تحويل الطفلة إلى المعهد القومى للأورام، إلا أن قوائم الانتظار كانت طويلة فى الوقت الذى لم تكن حالتها تتحمل هذا .