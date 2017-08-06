“إسماعيل عبد الحميد طه” يعلن عن بدء تشغيل الساعة السكانية بدمياط

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بدء التشغيل على سبيل التجربة للساعة السكانية في محافظة دمياط، حيث افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه المحافظ بدء تشغيلها حيث تم إقامة الساعة على مبنى ديوان عام محافظة دمياط، وتم تدشين الساعة بالتعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه أن محافظة دمياط من أولى المحافظات التي قامت بتدشين الساعة السكانية لتوعية المواطنين بالزيادة السكانية التي ترصدها الساعة لحظياً، وأضاف أن البيانات التي تظهرها شاشة الساعة السكانية تظهر بناء على ربطها مع الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث تظهر التعداد السكاني تبعا لآخر المستجدات التي يرصدها جهاز التعبئة في جمهورية مصر العربية، وقد أظهرت اللوحة السكانية أن التعداد الحالي للسكان محافظة دمياط 1405884 نسمة.

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وتعمل الساعة السكانية على توعية أبناء محافظة دمياط بالمشكلة السكانية حيث ترصد أي زيادة لحظية في عدد المواليد، وتحاكي الساعة السكانية التي أقيمت في المحافظة الساعة السكانية المقامة في مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الواقعة بالتحديد في شارع صلاح سالم في محافظة القاهرة التي من المقرر إن يتم افتتاحها رسميا على مدار الأيام القادمة.

والجدير بالذكر أن عدد من محافظات جمهورية مصر العربية قد أقامت الساعة السكانية في أهم ميادينها ليتم توعية جميع المواطنين على مدار المحافظات مشكلة الزيادة السكانية.

وفي نفس الوقت صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أن في مجال التعاون والدعم بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع الوزارة سيتم ربط بيانات الساعة السكانية بالتحديث الإلكتروني اللحظي مع بداية الأسبوع المقبل ليتم تسجيل كلا من عدد المواليد والوفيات بشكل لحظي تبعا لتحديثات مكاتب الصحة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية ليتم الربط من خلال الموقع الإلكتروني بين الوزارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد أن ربط بيانات الساعة السكانية ببيانات مكاتب الصحة بسبب أن أي زيادة في عدد المواليد يتم في هذه المكاتب مع أن استخراج شهادات الوفاة يتم منها أيضا لذا ستكون البيانات التابعة لمكاتب الصحة أدق والأرقام والبيانات التابعة لها ستكون معتمدة.