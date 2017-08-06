“الفيوم” تعلن استمرار خدمات القافلة الصحية العلاجية المجانية اليوم

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أعلنت وكيل وزارة الصحة في محافظة الفيوم الدكتورة آمال محمد هاشم و برعايتها عن انطلاق فاعليات الخدمات الصحية في القافلة الصحية العلاجية التي تقدم بالمجان في نواحي كفر عبود الواقعة في بابشواي، ويشرف على القافلة كل من منسق عام القوافل في محافظة الفيوم الدكتور إبراهيم جنيدي، ومدير الإدارة الصحية بابشواي الدكتور هاني أنور خليفة.

وأقبل المواطنين على القافلة العلاجية الصحية التي يقدم فيها العلاج بالمجان، وتفاعلوا معها سواء من أهالي قرية كفر عبود بابشواي أو من القرى المحيطة بها، ليتم فحصهم في العيادات ذات التخصصات المختلفة ليتم توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج المناسب لكل حالة، وقدمت القافلة الطبية خدمات وحدة قياس السكر والضغط، ووحدة الأشعة ووحدة التحاليل الطبية، كما شملت القافلة الطبية العلاجية المجانية جميع التخصصات الطبية لتقدم كافة الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المحيطة بها في بابشواي، ليتم الكشف على الحالات بالمجان وصرف العلاج وإجراء كافة التحاليل أيضا بالمجان.

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كما تم إلقاء ندوات توعوية في المجال الصحي للمواطنين من قبل مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بابشواي، حيث تضمن الندوات موضوعات هامة مثل موضوع النظافة الشخصية والرضاعة الطبيعية وأهميتها لكل من الأم والطفل، كما تم عقد ندوة صحية توعية عن مرض الدرن حيث أدار الندوة مسؤول الأمراض الصدرية بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم الدكتور إبراهيم جنيدي، حيث يعد مرض السل أو الدرن من الأمراض الشائعة كما أنه مرض قاتل في كثير من الحالات كما أنه مرض معدي حيث يهاجم الدرن الرئة وينتقل عن طريق الهواء عند انتقال رذاذ لعاب الأفراد المصابين بعدوى السل عن طريق العطس أو السعال، كما تم عرض أعراض المرض، وطرق الوقاية منه، وطرق علاجه.

وأشار الدكتور إبراهيم الجنيدي عن استمرار القافلة الصحية العلاجية المجانية المقامة في كفر عبود بابشواي حتى اليوم الموافق الأحد لتقديم كافة الخدمات الصحية لأهالي القرية والقرى المحيطة بها، وكما أضاف أن العلاج والتحاليل والكشف يتم بالمجان بدون دفع أي مقابل مادي وأشار إلى أن الحالات التي تستوجب إجراء جراحة سيتم تحويلها إلى محافظة القاهرة ليتم إجراء أي جراحة هناك.

وشدد مدير الإدارة الصحية في منطقة بابشواي الدكتور هاني أنور على توفير كافة الوسائل المتاحة وتسخير كل الإمكانيات لنجاح القافلة العلاجية الطبية المجانية، وتقدم بخالص الشكر للمشرفين على القابلة ياسر دخيل، وياسر حيدر وكافة العاملين في القافلة على جهودهم وحسن التنظيم.