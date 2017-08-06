المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل عملية جديدة تمت على الشريط الحدودى بشمال سيناء

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أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة منذ قليل عن أحد عملية تمت اليوم الأحد من قبل القوات، وقد نتج عنها عن مقتل تكفيريين اثنين من العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير نفق كان موجود في منطقة شمال سيناء.

جاء في البيان الرسمي الصادر من قبل القوات المسلحة أنه قد تمكنت قوات إنفاذ القانون التابعة إلى صفوف الجيش الثانى الميدانى مؤخرًا من العثور علي جسم نفق رئيسي حيث أكدت القوات أن تم اكتشاف على الشريط الحدودي في محافظة شمال سيناء وقد اتخذت القوات قرارها وتم تدمير النفق كما تم تدمير عربتين دفع رباعى تابعين لبعض العناصر الإرهابية.

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وذلك بالإضافة إلى قتل اثنان من العناصر التكفيرية حيث أكد البيان أنهما كانا شديدي الخطورة .من جهة أخرى قد جاء في بيان العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، الذي صرح به اليوم الأحد، أن هذه العملية قد تمت في إطار استمرارً جهود أبناء القوات المسلحة الدائمة للمحافظة علي أمن البلاد والعمل فى مكافحة النشاط الإرهابي في جميع المناطق بالإضافة إلى ملاحقة العناصر التكفيرية الموجودين في محافظة سيناء بوجه عام ودك حصونهم واستهداف ممتلكاتهم وتكبيدهم خسائر فادحة.

كما أكد المتحدث العسكري إنه في إطار مواصلة قوات إنفاذ القانون التي تتبع الجيش الثانى الميدانى في السعي وبذل الجهود من اجل تطهير البلاد وكافة المحافظات من البؤر الإرهابية في كل مكان والعمل على دحر الإرهاب بكافة أنواعه من مناطق شمال سيناء سوف تستكمل القوات المسلحة تمشيط المنطقة والقضاء علي الخارجين عن القانون والإرهابيين ايضًا .