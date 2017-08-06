محافظ دمياط: مليون ونصف هو قيمة التعداد السكاني لمحافظة دمياط

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أعلن محافظ دمياط، الدكتور “إسماعيل عبد الحميد طه” خلال مجموعة من التصريحات أن التعاون المستمر بين كلا من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالقاهرة وكذلك الإقليم يهدف إلى رفع التوعية بالآثار السلبية الكثيرة التي من الممكن أن تنتج عن المشكلة السكانية، هذا في ظل ما تمر به مصر خلال الفترة الحالية من ظروف قاسية جدا، و جاء هذا من خلال بدء تشغيل الساعة السكانية أعلى ديوان محافظة دمياط والتي يمكن من خلالها معرفة التعداد السكاني للمحافظة والتي يرتفع باستمرار مشيرا إلى زيادة سكانية جديدة.

كما وأكد طه خلال التصريحات الصحفية التي قام بها أنه لابد من قيام منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في حملات التوعية الخاصة بمعدلات النمو المستمرة التي تحدث في الأعداد السكانية والتي قد تتسبب في الكثير من الآثار السلبية، هذا ومن المقرر أن يتم البدء التجريبي للساعة التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة أعلى مبنى المحافظة.

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الجدير بالذكر أن الفترة الماضية قد شهدت مجموعة من المحافظين يعلنون عن بدء تشغيل الساعة السكانية في العديد من الميادين الكبرى في الكثير من المحافظات، وتم هذا من خلال التعاون الذي تم بواسطة وزارة التنمية المحلية وكذلك جهاز التعبئة العامة، الجدير بالذكر أن رقم الذي أظهره جهاز التعبئة الخاص بعدد سكان محافظة دمياط كان 1405887 شخص، وهو ما يقرب على المليون ونصف، ويشير هذا الرقم إلى كثافة سكانية ضخمة في إحدى المحافظات والتي من الممكن أن تتسبب في الكثير من الآثار السلبية في حال لم يقم المسؤولون بالاهتمام بهذا الأمر.

تتسبب ظاهرة ارتفاع الكثافة السكانية أو ما تعرف بالانفجار السكاني بعدد من المشكلات التي يواجهها الفرد في المجتمع، والتي على رأسها نقص الخدمات التي تقوم الحكومة بتقديمها وكذلك نقص نصيب الفرد من الدعم بجانب تراجع كبير في الدخل القومي، هذا بجانب مشكلات البطالة وقلة الوحدات السكانية وانتشار الكثير من الأمراض والأوبئة، ونظرا لتلك السلبيات فإن الحكومة تتجه إلى الاهتمام بتلك المشكلة من خلال حملات التوعية والإرشادات التي تمكن المواطنين من التعرف على تلك الأضرار لتجنبها.