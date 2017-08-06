“عبد المنعم البنا” يعلن عن مكان الاحتفال بموسم جني القطن هذا العام

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صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، أن احتفالية موسم جني القطن للعام الحالي 2017، سيتم إقامتها في محافظة الفيوم حيث أن الفيوم تعد من أشهر المحافظات المصرية على الإطلاق شهرة في بزراعة محصول القطن منذ زمن بعيد.

وأضاف الدكتور عبد المنعم البنا أن وزارة الزراعة واستصلاح الزراعي تشدد في الحفاظ على نقاوة بذور محصول القطن المصري مؤكد على منع اختلاطها، ليعمل على سلامة المحصول في العام القادم.

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وأكد الدكتور عبد المنعم البنا على انتهاء أعمال مشروع القانون الهادف إلى تشديد وتغليط العقوبة على من يقوم بحلج القطن خارج المحالج المصرح بها أو المحالج الرسمية ما أشار إليه بقوله : “الدواليب الأهلية”.

وأكد الدكتور عبد المنعم البنا على أهمية عدم خلط التقاوي التي تتميز بجودتها العالية مع تقاوي أخرى أقل منها في الجودة.

وخلال مشاركة الدكتور عبد المنعم البنا في اجتماع لجنة تسويق أقطان الإكثار التي تم عقده اليوم الموافق الأحد، أعلن على تخطيط الحكومة المصرية والقيادة السياسية لإعادة القطن المصرى يتربع على عرشه من جديد حيث إن القطن المصري له صيت وسمعة وجودة معروفة عالميا، وأشار ليتم هذه لابد من التعاون بين وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإضافة إلى مشاركة قطاع الأعمال ليتم وضع منظومة كاملة متكاملة عن القطن المصري.

حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم واختبارات القطن، ورئيس اتحاد مصدري الأقطان، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل.

وأمر الدكتور عبد المنعم البنا معهد بحوث القطن في أثناء الاجتماع بضرورة سرعة الانتهاء من تقديم خريطة للقطن المصري ويتم توزيعها على كافة المحافظات المصرية، لتشمل هذه الخريطة على أصناف القطن المنزرعة في كل محافظة من المحافظات جمهورية مصر العربية وإنتاجها، وخريطة أخرى للمحالج والأصناف التي يتم اعتمادها لكل محلج.

وأشار الدكتور عبد المنعم البنا على ضرورة استنباط واكتشاف أصناف جديدة من القطن المصري العالي الجودة والإنتاجية ليعمل على زيادة المحاصيل مع المحافظة على جودة القطن المصري المعروفة عالميا.

وحذر الدكتور عبد المنعم البنا من نقل القطن المصري من محافظة إلى محافظة أخرى أو مركز إلى مركز آخر ليتم المحافظة عليه من أي خلط، مضيفا على ضرورة تشجيع المزارعين على زراعة القطن وزيادة الإنتاجية الزراعية منها على المستوى القومي.