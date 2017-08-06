الجزار يصدر بيان عاجل ضد 57357

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قام أحمد عبده الجزار نائب البرلمان، عضو المجلس عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتقديم بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، وقد وجه البيان ضد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وذلك بسبب واقعة الطفلة “جنى” التي كانت قد توفيت نتيجة لورم سرطاني في المخ أمام أبواب مستشفى “57357”، وقد طالب النائب وزير الصحة بكشف عن الحقيقة وعن ما حدث للرأي العام وللشعب، وايضا طالب بمحاسبة المسئولين في حالة وجودأي تقصير.

و قام الجزار بالتأكيد خلال بيان له يوم السبت، أن جميع موقع التواصل الاجتماعي المنشرة في مصر”تويتر وفيسبوك” كانت قد تناقلت خبر وفاة الطفلة جني أمام مستشفى 57357 ، وذلك بعد قامت المستشفى برفض قبول حالة الطفلة وعلاجها، ووفقا لرواية والد الطفلة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك” قد تعاملت إدارة المستشفى بشكل سيء مع والد الطفلة ورفضت دخولهم المستشفى بحجة أن الطفلة سبق لها العلاج في معهد الأورام، وهو أمر يجب أن يتم كشف جميع ملابساته و ذلك حتى لا يمر هذا الأمر مرور الكرام، وقد أشارت إلى أنه في حالة ثبوت هذه الأمر سوف يتم محاسبة كل المسئولين بشكل حازم وصارم لكي لا يتكرر.

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وقد صرح عضو لجنة “حقوق الإنسان” مضيفا، أنه أمر مؤسف حيث يوجد حالة عامة من الإهمال يعاني منها المواطن المصري في جميع المستشفيات الحكومية وهو شيء معروف وليس بجديد لوزير الصحة وجميع النواب، وقد أكد أنه قام بتلقي المئات من الشكاوى من المواطنين في الدائرة حيث يشتكون من سوء المعاملة والإهمال الشديد في المستشفيات الحكومية.

و قد قال مشير أحمد عبده الجزار نائب البساتين، أنه قام بتقديم العديد من طلبات الإحاطة والعديد من البيانات العاجلة ضد وزير الصحة الحالي الدكتور أحمد عماد، وذلك من أجل المطالبة بالنهوض بالمستشفيات الحكومية في مصر ولكن لم يجد أي استجابة من قبل الوزارة، وقد صرح مضيفا بأن قطاع الصحة في مصر يعد واحدا من أكبر القطاعات المليئة بالفساد والإهمال في مصر.