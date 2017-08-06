تغطية شاملة لأهم أحداث وفعاليات الاحتفال بعيد العلم

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استقبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لحضور فعاليات احتفالية عيد العلم التي أقيمت اليوم الأحد السادس من شهر أغسطس الجاري، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من رجال الدولة والوزراء.

وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان البحث العلمي فن المستقبل” ليشهده الحضور، ومن المقرر خلال الاحتفال تكريم الكوادر البشرية التي حصلت على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لعام 2015/ 2016، بالإضافة إلى تكريم الباحثين وأوائل الدفعات من طلاب الجامعات المصرية والعلماء.

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وفي إطار فعاليات الاحتفال بعيد العلم أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن منذ اللحظة الأولى من توليه رئاسة البلاد عن تقديره لمكانة العلماء والعلم.

وجاء في كلمة الدكتور خالد عبد الغفار التي ألقاها أثناء الاحتفال بعيد العلم اليوم قائلا: “اننا نخطو خطوات جادة بطريق التقدم لنلحق بركب من سبقنا من التقدم العلمي، والعلم السلاح الحقيقي ليتم مواجهة كافة الأزمات من سبتمبر لعام 2014 تم البدء في استراتيجية قومية ليتم من خلالها دعم المبتكرين وتعميق التحول إلى الاقتصاد المعرفي، ونسعى لإعداد بيئة مشجعة للباحثين والمبتكرين، فالعلم هو سلاحنا الحقيقي لمواجهة الأزمات”.

كما صرح الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتخذ كافة الخطوات ليتم تطبيق خطة 2030 الهادفة إلى التنمية حيث تقوم بزيادة عدد الجامعات والكليات الحكومية لتعمل على استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب من أجل تحقيق التنمية في كافة المجالات، وأضاف إلى جانب زيادة عدد ثمان جامعات تعمل في القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم إنشاء فروع للجامعات العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة حيث بلغ الاستثمارات في الجامعات هناك حوالي 12 مليار جنيه مصري، على جانب الاهتمام بتنمية البنية التحتية لعدد من الكليات التكنولوجية، وتطوير ودعم التعليم الفني.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه جار عمل إطار تشريعي ليتم إنشاء أو جامعة مصرية حكومية تحتوي على جميع المعاهد التكنولوجية والكليات لتكون بداية لإضافة عنصر التكنولوجيا الجديد لإحداث نقلة كبيرة نوعية في التعليم الفني.